В Волковыске к членам инициативной группы Виктора Бабарико пришла милиция: осматривают их жилища

Источник материала: Tut.by

В дом члена инициативной группы Виктора Бабарико — волковысского предпринимателя Александра Новосада — пришла милиция с постановлением об осмотре. Об этом TUT.BY рассказал его знакомый — Станислав Ботвин. Также осмотр прошел еще у одной жительницы Волковыска — Тамары Бесько.



Фото: скрин с видео, ctv.by

— Александр в 9.47 прислал мне сообщение, что к нему пришли. Я дал ему контакты юристов, — рассказал Станислав.

Александр Новосад — местный предприниматель. На улице Жолудева районного центра у него точка быстрого питания. По информации знакомых Александра, там тоже сейчас милиция.

Александр прислал своим знакомым видео, из которого понятно, что осмотр проходит в рамках административного дела по ст. 23.24 КоАП — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Судя по постановлению, мужчину обвиняют в том, что 28 июля в 00.28 он распространял на одной из улиц Волковыска листовки, на которых отсутствует тираж и выходные данные. В милицию по этому факту пришла анонимка.

С осмотром к Александру пришел местный участковый милиционер. Постановление об осмотре подписано прокурором Волковысского района.

По словам знакомых Александра, в доме у него вроде бы нашли 600 тех самых листовок. Какого содержания — пока не известно.

С самим Новосадом TUT.BY пока связаться не удалось.

У Тамары Бесько тоже прошел осмотр дома — и тоже в связи с тем, что она якобы этой же ночью распространяла листовки. Женщина рассказывает, что пришедшие к ней милиционеры были вежливы и корректны. У нее изъяли листовки в поддержку Светланы Тихановской и материалы инициативной группы «Честные люди». Тамара не скрывает: листовки распространяла, но делала все в рамках законодательства.

— Конечно, не ночью все происходило. Я утром встаю очень рано, а ночью сплю. Сегодня еще до прихода милиционеров успела все окна в доме помыть. Листовки же я успела распространить только две — в местном отделении почты. При том спросила у сотрудницы, могу ли я это сделать. Она сказала, что да. И мы вместе в уголке, где написано про выборы, оставили листовку. Вторую отнесла в местный магазин. При этом перед этим я посмотрела постановление Волковысского райисполкома, где и как можно распространять агитационные материалы. Я все делала днем в соответствии с этим постановлением. Я же «бабарыкинская», а Виктор Дмитриевич что говорил? «Мы действуем в рамках закона — и тогда к нам также должны применять законные методы», — говорит Тамара.