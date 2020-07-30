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«Совместные проекты Белорусской православной церкви и государства имеют своей целью благо человека»

30.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Совместные проекты Белорусской православной церкви и государства имеют своей целью благо человека»

Максим Цигель, протоиерей, секретарь Лидской епархии:

– На сегодняшний день добрые, дружеские отношения сложились у Белорусской православной церкви с государственной властью. Такая деловая дружба ярко выражена в сотрудничестве между Православной церковью Беларуси и различными структурами государства. А ведь, как известно, во главе каждой организации стоит человек, который и возглавляет ту или иную сферу деятельности. С гордостью могу ответить за Лидскую епархию, которую возглавляет епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, и приходы которой расположены в пяти регионах Гродненской области: Лидском, Сморгонском, Островецком, Ошмянском и Ивьевском. Во всех наших религиозных общинах между священнослужителями и представителями государственной власти, а также руководителями организаций на местах налажены самые добрые взаимоотношения. Думаю, не ошибусь, если скажу, что то же наблюдается повсеместно в Беларуси. Такие мои заключения проистекают из личного опыта делового общения и сотрудничества с представителями государственной власти, участия в различных официальных мероприятиях, а также благодаря тем устным свидетельствам, которыми делятся со мной отцы-священнослужители, несущие пастырское послушание в различных регионах страны. Реализовываются многие и самые разные совместные проекты Белорусской православной церкви и государства, имеющие своей целью благо человека.

Наши церковные пастыри сегодня усердно трудятся в деле благовествования о Христе и о спасении человеческой души в сферах образования и культуры. Священники на основании документа «Соглашение о сотрудничестве между Белорусской православной церковью и Министерством образования» встречаются в стенах учебных заведений с молодежью, беседуют на духовно-нравственные темы. Церковь совместно с работниками учреждений Министерства культуры организует многочисленные мероприятия и принимает в них самое активное участие. Сюда хотелось бы отнести и одно из новых направлений работы – сотрудничество с библиотечной структурой. К примеру, в городе Лиде на базе филиала №4 районной библиотеки имени Янки Купалы в 2014 году была открыта епархиальная библиотека при Свято-Михайловском кафедральном соборе. Епархиальная библиотека является в епархии своего рода методическим центром. Здесь организовываются семинары, конференции и круглые столы, в которых принимают участие работники публичных и церковно-приходских библиотек, ведущие работу с населением.

Священнослужители нашей епархии в рамках законодательства исполняют послушание по реализации духовно-нравственного сотрудничества с воинскими подразделениями: офицерским составом и солдатами срочной службы. На территории Лидской епархии имеются три воинские части, у военнослужащего есть возможность непосредственного контакта со священником как в стенах полкового храма, так и за его пределами.

Отмечу и тот факт, что священнослужители Лидской епархии имеют возможность посещать с целью совершения молитвы, бесед с людьми, нуждающимися в этом, социальные учреждения: больницы, дома для постоянного пребывания стариков и инвалидов, приюты, психонаркологические диспансеры.

Препятствий к тому, чтобы православный священник сегодня полноценно исполнял свое пастырское предназначение в государстве и церкви, мы не видим.

Сложно перечислить все без исключения добрые дела со стороны местных властей в регионах, направленные в адрес Православной церкви, конкретно приходов. Отмечу следующее: местные власти в лице председателей районных исполнительных комитетов, председателей районных Советов депутатов, председателей сельских исполнительных комитетов стараются оперативно разрешать приходские проблемы при возникновении таковых в материально-хозяйственной части и в других сегментах человеческой жизни.

Отдельно стоит упомянуть о реальной помощи со стороны Гродненского областного исполнительного комитета в организации и проведении ежегодного межъепархиального фестиваля рождественских церковных песнопений «Слава в вышних Богу». Его финальная часть проходит во Дворце культуры города Лиды.

В Лидском районе, в деревне Ольжево, сейчас имеется Архиерейское подворье в честь святого Паисия Святогорца с целью дальнейшей организации монашеской общежительной жизни для сестер. На данный момент корпуса подворья в стадии строительства. И здесь не обходится без посильной материальной и иной помощи со стороны государственной власти и руководителей отдельных организаций.

Конечно же, я просто не имею права умолчать о факте совместного строительства и окончательного возведения в самые кратчайшие сроки храма в честь преподобного Серафима Саровского на площадке Белорусской атомной станции. В скором будущем, как известно, станция будет введена в эксплуатацию, а 25 июля текущего года совершилось Великое освящение церкви, куда впоследствии смогут приходить помолиться Богу работники атомной станции и все желающие.

По моему глубокому убеждению, в Беларуси существует свобода вероисповедания, то есть право выбора религии, которой бы при жизни придерживался человек. Ни для кого не секрет, что Беларусь – многоконфессиональная и многонациональная страна. Лучшее доказательство моих слов – спокойная жизнь граждан, мир и согласие в нашей родной Беларуси. А главным достижением нашего общества является отсутствие межнациональной и межрелигиозной вражды. Подчеркну еще один важный момент: основные критерии, на которых выстраиваются взаимоотношения между людьми, – это добропорядочность, согласие, взаимовыручка, взаимопонимание, а также терпимость.

Источник: lidanews.by

 
 
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Максим Цигель, протоиерей, секретарь Лидской епархии: – На сегодняшний день добрые, дружеские отношения сложились у Белорусской православной церкви с...
 
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