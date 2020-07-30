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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Индустриальный парк "Великий камень" постепенно превращается в настоящий город "Великий камень" - место не только для работы, но и для жизни. Инфраструктура постоянно развивается. Посмотрим, как живется в индустриальном парке. На первом...

"Великий камень" - место не только для работы, но и для жизни. Инфраструктура постоянно развивается. Посмотрим, как живется в индустриальном парке.На первом этапе развития парка на площади в 850 га были построены современные 4-х и 6-полосные дороги. Не забыли и про велодорожки.В офисных зданиях компании уже обустроились, как и жильцы первого в индустриальном парке дома. На строительство ушло чуть больше года. Первые новоселы въехали прошлой осенью, сейчас дом заселен полностью.Улицы в индустриальном парке названы в честь драгоценных камней - Рубиновая, Сапфировая, Бирюзовая. Главные же магистрали - Минский и Пекинский проспекты.На почте можно купить и базовый набор продуктов. По соседству располагается медицинский пункт и аптека.За медпомощью обращаются не только жители "Великого камня", но и ближайших деревень. Привести себя в форму и поддержать иммунитет можно на спортивной площадке.К 2025 году в парке планируют возвести жилой квартал на 6 000 человек. В перспективе здесь появятся детский сад, школа, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры.