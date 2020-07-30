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Индустриальный парк "Великий камень" постепенно превращается в настоящий город
30.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Великий камень" - место не только для работы, но и для жизни. Инфраструктура постоянно развивается. Посмотрим, как живется в индустриальном парке.
На первом этапе развития парка на площади в 850 га были построены современные 4-х и 6-полосные дороги. Не забыли и про велодорожки.
Ольга Рудая, пресс-секретарь администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": "Парк постепенно превращается в настоящий город. Вы когда проезжали, могли заметить, что у нас построены дороги (более 30 км), есть сеть уличного освещения. Благоустраивается территория, высаживаются деревья, то есть это будет полноценный город, где будет комфортно не только работать, но и жить".
В офисных зданиях компании уже обустроились, как и жильцы первого в индустриальном парке дома. На строительство ушло чуть больше года. Первые новоселы въехали прошлой осенью, сейчас дом заселен полностью.
Ольга Рудая, пресс-секретарь администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": "Это арендный жилой дом, здесь могут проживать сотрудники парка, арендовать жилье. В доме одна-, двух-и трехкомнатные квартиры, потолки 3 метра. И было все необходимое при заселении: техника, мебель. Люди могли просто заходить и жить, уже было все готово".
Улицы в индустриальном парке названы в честь драгоценных камней - Рубиновая, Сапфировая, Бирюзовая. Главные же магистрали - Минский и Пекинский проспекты.
Ольга Рудая, пресс-секретарь администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": "Отделение Белпочты открылось в "Великом камне" чуть больше месяца назад. Отправить письмо, забрать посылку - жителям доступен весь набор почтовых услуг".
На почте можно купить и базовый набор продуктов. По соседству располагается медицинский пункт и аптека.
Яна Копыток, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом: "Мне здесь предложили работу, когда открывался медпункт. Предложили стать заведующей и дали квартиру. Здесь длительное время не было медработника, люди очень довольны, что наконец-то появился медпункт и они могут к нам обращаться за помощью".
За медпомощью обращаются не только жители "Великого камня", но и ближайших деревень. Привести себя в форму и поддержать иммунитет можно на спортивной площадке.
К 2025 году в парке планируют возвести жилой квартал на 6 000 человек. В перспективе здесь появятся детский сад, школа, поликлиника и другие объекты социальной инфраструктуры.
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"Великий камень" - место не только для работы, но и для жизни. Инфраструктура постоянно развивается. Посмотрим, как живется в индустриальном парке. На первом...
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