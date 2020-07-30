«Ходатайство не подал, приняли в автозак». Известному бизнесмену дали 14 суток, его задержали в КГБ

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Фрунзенского района Минска рассмотрел административное дело в отношении Александра Василевича, владельца Vondel, Hepta, Галереи «Ў»

и сайтов kyky.org и The Village. Он пришел вечером 28 июля в КГБ подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико, но, как указано в протоколе, Василевич "активно участвовал в несанкционированном митинге" и кричал: "Свободу Бабарико!".



Александр Василевич. Фото: kyky.org

Утро жены задержанного Александра Василевича снова началось возле суда Фрунзенского района Минска, она второй день пытается узнать, почему ее муж оказался в ЦИП на Окрестина. Все, что знает супруга Надя Зеленкова: вечером 28 июля Александр пошел в КГБ подавать ходатайство и перестал выходить на связь. Только на следующий день она узнала: Александр Василевич находится на Окрестина. Будут ли его судить и за что, было непонятно. Никто ничего Наде не давал.

Передачи для Александра в ЦИПе не приняли, адвоката не пустили, сославшись на пандемию. Ближе к обеду 30 июля появилась информация: документы на Александра поступили в суд, ему вменяют ч. 1 ст.23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Процесс ведет судья Юлия Близнюк.

В суд Александра Василевича не доставляли, его опрашивают через Скайп. Связь такая, что он иногда не слышит вопросы судьи, приходится их повторять, и к словам Александра тоже приходится прислушиваться.

- Хотел бы обсудить (дело) с адвокатом, - обращается к суду Александр Василевич и ему дают две минуты на общение.

Как указано в протоколе, 28 июля с 17.10 до 17.30 он находился на проспекте Независимости,17 (здание КГБ) и принял активное участие в несанкционированном митинге, не связанным с избирательной кампанией, при этом кричал: "Свободу Бабарико!".

- Вам понятна суть предъявленного административного правонарушения? - спрашивает судья Юлия Близнюк.

- Суть понятна, но с протоколом не согласен, - отвечает по ту сторону экрана Василевич, во время процесса он находится в железной клетке.

- В протоколе указано, что вы отказались от подписи. Это правда? - снова задает вопрос судья.

- Да, - говорит Александр Василевич.

Как звучит во время заседания, он написал в протоколе: "С протоколом не согласен, в митинге не участвовал".

- Я могу рассказать как было, - выступает в суде Василевич. - Решил подать ходатайство в пользу Виктора Бабарико, считаю его честным и порядочным человеком. Мы были вместе с Евгенией Сугак (главный редактор The Village Беларусь - Прим. TUT.BY), приехали в КГБ в 17.55, там никого не было, зашли в здание, нас встретили два охранника, провели куда-то - и все, нас приняли в автозак. Я находился в здании КГБ 1,5-2 минуты, а потом нас отвезли во Фрунзенское РУВД. К сожалению, ходатайство не подал.

По словам Александра, когда он приехал к КГБ, там никого не было, никто не предупреждал, что тут проходит какой-то митинг и нужно разойтись, никаких лозунгов не выкрикивал.

У свидетелей Якушева и Гавриченко, которых не опрашивали ни в суде, ни по скайпу, другая версия. Как указано в материалах дела, они "осуществляли охрану общественного порядка" и заметили Василевича, который принимал участие в несанкционированном митинге, выкрикивая лозунг "Свободу Бабарико!".

Судья удовлетворила все ходатайства защитника Елены Денис и приобщила к делу характеристику Александра, рекомендательные письма, а также дала возможность выступить в суде Евгении Сугак. Ее тоже задержали в КГБ, доставили во Фрунзенское РУВД и отпустили без составления протокола.

Тем не менее известного предпринимателя осудили на 14 суток.