«Многое возмущает». Директор гродненского спорткомплекса написал открытое письмо Орде и вышел из профсоюзов

Источник материала: Tut.by

Директор гродненского центрально-спортивного комплекса «Неман» написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде. Виктор Шумель просит открыто отказаться от поддержки профсоюзами любого кандидата в президенты, сохранив нейтралитет в данном вопросе, и сделать открытое заявление. Сам же директор ЦСК «Неман», как и, говорит он, многие его сотрудники, написали заявления о выходе из профсоюзов.



Фото: oblsport.grodno.by

— Просто многое возмущает, поэтому я решил рискнуть этим минимумом — работой. Да, у нас многие написали заявления — большинство с 1 августа. Такое решение людей встрепенуло вышестоящие организации. Людей пытались убедить не выходить из профсоюзов. И я решил, чтобы не думали, что устраиваю какой-то переворот в организации и пытаюсь переманить людей в какую-то сторону, написать личное обращение от своего имени, — прокомментировал TUT.BY свое открытое письмо Виктор Шумель.

Он рассказал, что отправил его Орде и по электронной почте, и по обычной. Текст открытого письма Виктор Шумель также разместил в социальных сетях.

Поводом для его возмущения стали слова Михаила Орды о том, что профсоюзами 15 июля принято заявление в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

— И мы, организация трудящихся, приняли решение о поддержке на предстоящих выборах Александра Григорьевича Лукашенко. Это наше общее решение, — заявил глава ФПБ Михаил Орда. Тогда же он призвал всех людей «сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который в любой ситуации отстаивает интересы нашего государства и народа».

В своем письме ему Виктор Шумель говорит, что подобные действия председателя профсоюзов вызвало недовольство в коллективе и многие, включая и самого директора ЦСК, подали заявления о выходе из профсоюзов. Основная причина недовольства — несогласие с точкой зрения Михаила Орды о поддержке одного кандидата в президенты.

«Далеко не „общее“ решение вы высказали… Я не разделяю ту точку зрения, которую вы выразили, в том числе и от моего имени как члена профсоюза, поэтому не желаю быть членом вашей организации и принимать участие в ее финансировании», — написано в открытом письме.









Виктор Шумель уверен, что профсоюзы должны заниматься в первую очередь защитой прав трудящихся — и поэтому просит Михаила Орду отказаться от заявлений, не касающихся прямой деятельности профсоюзов, а также — от поддержки каких-либо кандидатов в президенты, сохраняя нейтралитет.

— Свое мнение я никогда не скрывал, но и не всегда отстаивал его, шел на компромиссы. Сейчас, думаю, именно то время, когда надо говорить открыто и отстаивать свое законное мнение. И пусть не для своего блага, так для блага общего, блага наших детей. Пусть это повлечет трудности в краткосрочной перспективе — думаю, все равно обернется плюсами в долгосрочной, — написал он в своем фейсбуке.

Виктор Шумель возглавляет ЦСК «Неман» с 2017 года. До этого он работал в должности инспектора, а затем начальника парка активного отдыха «Коробчицкий Олимп» — структурное подразделение ЦСК «Неман». Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Имеет судейскую категорию «Судья по спорту национальной категории Республики Беларусь». Активный участник и организатор различных спортивных состязаний: чемпионатов Гродненской области и Беларуси по легкоатлетическому кроссу и маунтинбайку, «Кубок города Гродно по спортивному ориентированию», являющийся стартом мирового рейтинга, легкоатлетический пробег «Гродненская ночная десятка» и другие.