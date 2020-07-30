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МВД: Наиболее острой остается проблема преступности в интернете

30.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Законодательство Беларуси требует корректировки по дополнительной защите детей в сфере торговли людьми. И в ближайшей перспективе нововведения будут разработаны. Сегодня на брифинге отметили, что наиболее острой остается проблема преступности в интернете - так называемые секс-чаттинг и торшинг. В основном этому способствует чувство скрытности и неуязвимости, которые движут педофилами. В это же время из возможных и ближайших перспектив МВД видит проблему попрошайничества.

20 лет конвенции ООН против транснациональной оргпреступности

Торговля людьми в современном виде приобрела форму гуманитарной социальной пандемии. По данным Красного Креста в Беларуси в текущем году выявлено 90 жертв, причем 20 из них - несовершеннолетние. Специалисты из различных министерств, общественных организаций и представители дипкорпуса сошлись во мнении, что важнейшая роль в решении вопроса - работа с подрастающим поколением и его просвещение.

 
 
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Законодательство Беларуси требует корректировки по дополнительной защите детей в сфере торговли людьми. И в ближайшей перспективе нововведения будут...
 
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