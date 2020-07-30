Источник материала: БT

20 лет конвенции ООН против транснациональной оргпреступности

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД: Наиболее острой остается проблема преступности в интернете Законодательство Беларуси требует корректировки по дополнительной защите детей в сфере торговли людьми. И в ближайшей перспективе нововведения будут...

Законодательство Беларуси требует корректировки по дополнительной защите детей в сфере торговли людьми. И в ближайшей перспективе нововведения будут разработаны. Сегодня на брифинге отметили, что наиболее острой остается проблема преступности в интернете - так называемые секс-чаттинг и торшинг. В основном этому способствует чувство скрытности и неуязвимости, которые движут педофилами. В это же время из возможных и ближайших перспектив МВД видит проблему попрошайничества.Торговля людьми в современном виде приобрела форму гуманитарной социальной пандемии. По данным Красного Креста в Беларуси в текущем году выявлено 90 жертв, причем 20 из них - несовершеннолетние. Специалисты из различных министерств, общественных организаций и представители дипкорпуса сошлись во мнении, что важнейшая роль в решении вопроса - работа с подрастающим поколением и его просвещение.