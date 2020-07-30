﻿ Пожарное депо и Центр культуры - знаковые объекты открыли в Логойском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пожарное депо и Центр культуры - знаковые объекты открыли в Логойском районе

30.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Для оперативности реагирования. В Логойске торжественно открыли новое пожарное депо. Здание  со всем необходимым для предотвращения чрезвычайных ситуаций построено за год около крупной транспортной развязки - для лучшей логистики. Аварийно-спасательное подразделение обслуживать будет Логойск и 20 сельских населенных пунктов района, а также важные индустриальные, социальные и туристические объекты. В день новоселья лучших бойцов наградили грамотами и нагрудными знаками. Кстати, депо заменит старую пожарную часть, построенную в Логойске еще в советский период.

Еще один знаковый и долгожданный объект в Логойском районе открылся сегодня - Центр культуры в Плещеницах. Обновленное после капремонта здание оснащено новым сценическим оборудованием и музыкальными инструментами. Масштабную реконструкцию пережил и зрительный зал, рассчитанный на 160 мест. Скоро здесь откроется 11 кружков для школьников и местных жителей. Также в центре будут организовывать концерты, выставки и районные мероприятия.

В списке социальных объектов, которые в скором времени откроются в Минской области, новая школа в деревне Занарочь Мядельского района, а также музей и детский садик в Червене.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для оперативности реагирования. В Логойске торжественно открыли новое пожарное депо. Здание  со всем необходимым для предотвращения чрезвычайных ситуаций...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Многое возмущает». Директор гродненского спорткомплекса написал открытое письмо Орде и вышел из профсоюзов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика