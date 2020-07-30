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Ситуация с водопроводной сетью в столичном микрорайоне Сухарево полностью нормализована
30.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом нам рассказали представители Минскводоканала. Напомним, накануне от улицы Панченко до Мазурова из-за аварии на водопроводе было временно приостановлена подача воды. Сейчас давление в трубах нормализовано. Качество жидкости, по словам специалистов, соответствует всем нормам.
Светлана Мингинович, жительница дома по ул. Мазурова: "Сейчас с водой все хорошо. Уже с сегодняшнего утра вода хорошая: без запаха, без цвета - все устраивает".
Завершение восстановительных работВ настоящий момент завершаются восстановительные работы, производится монтаж трубы. Пока же подача воды осуществляется по резервной системе.
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Об этом нам рассказали представители Минскводоканала. Напомним, накануне от улицы Панченко до Мазурова из-за аварии на водопроводе было временно приостановлена...
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