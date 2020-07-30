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Ситуация с водопроводной сетью в столичном микрорайоне Сухарево полностью нормализована

30.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом нам рассказали представители Минскводоканала. Напомним, накануне от улицы Панченко до Мазурова из-за аварии на водопроводе было временно приостановлена подача воды. Сейчас давление в трубах нормализовано. Качество жидкости, по словам специалистов, соответствует всем нормам.

Светлана Мингинович, жительница дома по ул. Мазурова: "Сейчас с водой все хорошо. Уже с сегодняшнего утра вода хорошая: без запаха, без цвета - все устраивает".

Завершение восстановительных работ

В настоящий момент завершаются восстановительные работы, производится монтаж трубы. Пока же подача воды осуществляется по резервной системе.

 
 
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Об этом нам рассказали представители Минскводоканала. Напомним, накануне от улицы Панченко до Мазурова из-за аварии на водопроводе было временно приостановлена...
 
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