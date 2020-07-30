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Завершение восстановительных работ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуация с водопроводной сетью в столичном микрорайоне Сухарево полностью нормализована Об этом нам рассказали представители Минскводоканала. Напомним, накануне от улицы Панченко до Мазурова из-за аварии на водопроводе было временно приостановлена...

Об этом нам рассказали представители Минскводоканала. Напомним, накануне от улицы Панченко до Мазурова из-за аварии на водопроводе было временно приостановлена подача воды. Сейчас давление в трубах нормализовано. Качество жидкости, по словам специалистов, соответствует всем нормам.В настоящий момент завершаются восстановительные работы, производится монтаж трубы. Пока же подача воды осуществляется по резервной системе.