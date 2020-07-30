В Минске по ночам на улице Октябрьской будут продавать выпечку за 1 копейку

Источник материала: Tut.by

Сегодня в 22.00 на улице Октябрьской открывается ночная лавка, где будут продавать выпечку и другие продукты ценой в 1 копейку.



Фото предоставлено сервисом Ежик. бай

Лавку фудсейвинга запустил проект интернет-доставки « Ежик », она будет расположена справа от автобуса Gruzin.by. Обещают, что лавка будет работать ежедневно с 22.00 и до тех пор пока не будут проданы все товары.

Фудсейвинг — это термин, который описывает спасение пригодной еды. В ассортименте лавки будут круассаны, булочки, багеты, фрукты и овощи, которые помялись при транспортировке, а также некоторые кисломолочные продукты, срок годности которых истекает через двое суток. Список товаров обещают выкладывать в 20.00 в сторис в Instagram «Ежика».

Создатель сервиса Юка Куст объясняет, что на склады «Ежика» каждое утро поставляют 1000 единиц свежей выпечки. Иногда ее заказывают с запасом, а сколько продадут, не знают. Вчерашние булочки, по словам Куста, в заказ не кладут, поэтому было решено раздавать выпечку ночью, а 1 копейка — это минимальная цена, которую можно провести через кассу и выдать чек.

Юка Куст говорит, что идея создания лавки появилась после первых дней работы сервиса доставки продуктов. Мы уточнили, почему «Ежик» не воспользовался услугами существующего сервиса по спасению еды « Смачнаежка ».

— Со «Смачноежкой» не объединяемся, потому что у нас в ключе фудсейвинга немного отличается философия. В первую очередь мы спасаем не блюда из заведений, а продукты. А во вторую, мы отдаем их за минимальную сумму, которая возможна. 1 копейка — это цена, которая вытекает из требований законодательства. А так мы бы и совсем бесплатно отдавали, — говорит Куст.

По его словам, сервис поддержал лавку и анонсировал вчерашнюю тестовую распродажу еды. В итоге за 2,5 часа минчане спасли от утилизации более 100 мучных изделий и 30 килограммов фруктов и овощей.