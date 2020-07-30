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В Минске по ночам на улице Октябрьской будут продавать выпечку за 1 копейку
30.07.2020 15:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 22.00 на улице Октябрьской открывается ночная лавка, где будут продавать выпечку и другие продукты ценой в 1 копейку.
Лавку фудсейвинга запустил проект интернет-доставки «
Фудсейвинг — это термин, который описывает спасение пригодной еды. В ассортименте лавки будут круассаны, булочки, багеты, фрукты и овощи, которые помялись при транспортировке, а также некоторые кисломолочные продукты, срок годности которых истекает через двое суток. Список товаров обещают выкладывать в 20.00 в сторис в Instagram «Ежика».
Создатель сервиса Юка Куст объясняет, что на склады «Ежика» каждое утро поставляют 1000 единиц свежей выпечки. Иногда ее заказывают с запасом, а сколько продадут, не знают. Вчерашние булочки, по словам Куста, в заказ не кладут, поэтому было решено раздавать выпечку ночью, а 1 копейка — это минимальная цена, которую можно провести через кассу и выдать чек.
Юка Куст говорит, что идея создания лавки появилась после первых дней работы сервиса доставки продуктов. Мы уточнили, почему «Ежик» не воспользовался услугами существующего сервиса по спасению еды «
— Со «Смачноежкой» не объединяемся, потому что у нас в ключе фудсейвинга немного отличается философия. В первую очередь мы спасаем не блюда из заведений, а продукты. А во вторую, мы отдаем их за минимальную сумму, которая возможна. 1 копейка — это цена, которая вытекает из требований законодательства. А так мы бы и совсем бесплатно отдавали, — говорит Куст.
По его словам, сервис поддержал лавку и анонсировал вчерашнюю тестовую распродажу еды. В итоге за 2,5 часа минчане спасли от утилизации более 100 мучных изделий и 30 килограммов фруктов и овощей.
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Возле автобуса Gruzin.by откроется лавка, где будут продавать выпечку, уцененные фрукты и «молочку», которой осталось два дня. Цена за каждый продукт - 1 копейка.
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