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Более 130 семей получили ключи от новостройки в Заводском районе Минска

30.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня состоялось торжественное открытие нового жилого дома по улице Уборевича. Более 130 семей столицы получили ключи от 15-этажной новостройки. Всего в доме 45 однокомнатных и 89 двухкомнатных квартир. 63 из них выделены людям, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Также около дома построена парковка и многоуровневая автостоянка более чем на сотню мест. Предусмотрены и инклюзивные машино-места.

Сергей Масляк, глава Администрации Заводского района г. Минска: "Сегодня мы можем говорить, что ведется строительство более 3 сотен тысяч квадратных метров на территории Заводского района, кроме этого участка. Сегодня очень быстрыми темпами идет строительство "Чижовка 6.6 А", где тоже предполагается строительство 12 жилых домов, кроме жилых домов будут еще 4 паркинга и детский сад".

Семья Тарасик, новоселы: "Мы целенаправленно строились здесь, потому что и школа рядом, и садик через дорогу, и доступно все. Нам очень нравится, и мы будем жить и радоваться. Чижовка - это наш родной район, мы его очень любим. Здесь и парк, и водоем. Будем с малышом гулять. Очень хотели здесь построиться. И наконец-то у нашего сына будет своя комната".

Позаботились и о детях, около дома размещена площадка с качелями и безопасным напольным покрытием.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялось торжественное открытие нового жилого дома по улице Уборевича. Более 130 семей столицы получили ключи от 15-этажной новостройки. Всего в доме 45...
 
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