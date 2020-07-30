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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 130 семей получили ключи от новостройки в Заводском районе Минска Сегодня состоялось торжественное открытие нового жилого дома по улице Уборевича. Более 130 семей столицы получили ключи от 15-этажной новостройки. Всего в доме 45...

Сегодня состоялось торжественное открытие нового жилого дома по улице Уборевича. Более 130 семей столицы получили ключи от 15-этажной новостройки. Всего в доме 45 однокомнатных и 89 двухкомнатных квартир. 63 из них выделены людям, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Также около дома построена парковка и многоуровневая автостоянка более чем на сотню мест. Предусмотрены и инклюзивные машино-места.Позаботились и о детях, около дома размещена площадка с качелями и безопасным напольным покрытием.