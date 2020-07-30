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Экскурсии на байдарках организуют вдоль Свислочи в Минске

30.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Веломаршруты, пешие экскурсии, а теперь еще и аквапрогулки вдоль Свислочи на байдарках. Сплав через самые живописные места Минска - новый туристический тренд. Каждый вторник водная экскурсия стартует с пристани на проспекте Победителей. Путешествие с остановками в районе стелы и Троицкого предместья длится два часа. Опытные гиды расскажут интересные факты про белорусскую столицу.

Ангелина Левкович, участница экскурсии: "Первый раз, когда я поплыла, естественно, узнала много нового про нашу водоканальную систему. Потому что как-то на это не обращаешь внимания, когда просто живешь и смотришь, гуляя вдоль Свислочи. Это первый момент. Второй момент - это локации, вдоль которых ты гуляешь, но не видишь вот этой воды, потому что она закрыта деревьями - если чуть дальше проплывать, то это тоже можно увидеть".

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии: "Наша задача очень масштабная и глобальная - создать условия для возрождения и развития инфраструктуры речных путей Республики Беларусь для отдыха собственного населения и иностранных туристов. И крупные реки, и мелкие нуждаются именно в инфраструктуре. Люди могут путешествовать несколько дней, в выходные. Все должны комфортно спать, если они хотят, если с палаткой, то чтобы она стояла в красивом, сухом, правильном месте. Нету своих дров, можно купить".

Сам транспорт и вся необходимая экипировка ждет туристов на причале перед началом заплыва. В скором времени такие водные маршруты планируют организовать во многих городах области.

 
Теги: Минск
 
 
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Веломаршруты, пешие экскурсии, а теперь еще и аквапрогулки вдоль Свислочи на байдарках. Сплав через самые живописные места Минска - новый туристический тренд....
 
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