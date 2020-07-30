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Белорусскую нацию нельзя раскачать в национальном плане
30.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ нас на протяжении последних 25 лет самое главное формировалось - это единство наций. Такое мнение выразил аналитик БИСИ Алексей Авдонин в программе
"В чем сильна белорусская нация? В том, что ее нельзя раскачать в национальном плане. У нас на протяжении последних 25 лет самое главное формировалось - это единство наций. И религиозное единство - у нас конфессий много, и все живут воедино. У нас народностей много - и все живут воедино. И поэтому очень сложно раскачать. И те политики, которые пытаются сейчас это сделать, они не зажигают массы. Ну да, приходят, ну да, тема каких-то вторых, повторных выборов… Она не зажигает массы. И это их главная ошибка", - считает Алексей Авдонин.
В программе обсуждали:
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У нас на протяжении последних 25 лет самое главное формировалось - это единство наций. Такое мнение выразил аналитик БИСИ Алексей Авдонин в программе "Понятная...
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