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Белорусскую нацию нельзя раскачать в национальном плане

30.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

 У нас на протяжении последних 25 лет самое главное формировалось - это единство наций.  Такое мнение выразил аналитик БИСИ Алексей Авдонин в программе "Понятная политика. Плюс". 

"В чем сильна белорусская нация? В том, что ее нельзя раскачать в национальном плане. У нас на протяжении последних 25 лет самое главное формировалось - это единство наций. И религиозное единство - у нас конфессий много, и все живут воедино. У нас народностей много - и все живут воедино. И поэтому очень сложно раскачать. И те политики, которые пытаются сейчас это сделать, они не зажигают массы. Ну да, приходят, ну да, тема каких-то вторых, повторных выборов… Она не зажигает массы. И это их главная ошибка", - считает Алексей Авдонин. 

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 У нас на протяжении последних 25 лет самое главное формировалось - это единство наций.  Такое мнение выразил аналитик БИСИ Алексей Авдонин в программе "Понятная...
 
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