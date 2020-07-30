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Курсы валют на 30 июля. Рубль ослаб по отношению к доллару и евро

30.07.2020 10:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На прошедших накануне торгах рубль ослаб по отношению к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 42 копейки, евро 2 рубля 84 копейки, и 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей. 
 
 
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На прошедших накануне торгах рубль ослаб по отношению к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 42 копейки, евро 2 рубля 84...
 
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