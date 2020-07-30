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В Могилевской области 1 августа начнут работать школьные базары
30.07.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Школьные базары начнут работать в Могилевской области 1 августа,
В Могилеве с 1 августа начнут работать три школьных базара.
Главный — возле парка аттракционов. Здесь будет представлено более 65 участников, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Еще два школьных мини-базара откроют возле областного лечебно-диагностического центра и на пересечении проспекта Пушкинского и улицы Островского около торгового центра «Арбат».
В магазинах также появится все для школы — от одежды до канцелярских товаров. Какими будут скидки, будут решать сами субъекты хозяйствования.
Школьные базары закончат работать 31 августа.
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В Могилеве школьных базаров будет три.
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