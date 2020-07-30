В Могилевской области 1 августа начнут работать школьные базары

Источник материала: Tut.by

Школьные базары начнут работать в Могилевской области 1 августа, сообщает ТРК «Могилев». Они откроются в крупных городах и районных центрах. Всего по региону планируют организовать не менее 65 школьных базаров.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Могилеве с 1 августа начнут работать три школьных базара.

Главный — возле парка аттракционов. Здесь будет представлено более 65 участников, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Еще два школьных мини-базара откроют возле областного лечебно-диагностического центра и на пересечении проспекта Пушкинского и улицы Островского около торгового центра «Арбат».

В магазинах также появится все для школы — от одежды до канцелярских товаров. Какими будут скидки, будут решать сами субъекты хозяйствования.

Школьные базары закончат работать 31 августа.