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В Могилевской области 1 августа начнут работать школьные базары

30.07.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Школьные базары начнут работать в Могилевской области 1 августа, сообщает ТРК «Могилев». Они откроются в крупных городах и районных центрах. Всего по региону планируют организовать не менее 65 школьных базаров.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Могилеве с 1 августа начнут работать три школьных базара.

Главный — возле парка аттракционов. Здесь будет представлено более 65 участников, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Еще два школьных мини-базара откроют возле областного лечебно-диагностического центра и на пересечении проспекта Пушкинского и улицы Островского около торгового центра «Арбат».

В магазинах также появится все для школы — от одежды до канцелярских товаров. Какими будут скидки, будут решать сами субъекты хозяйствования.

Школьные базары закончат работать 31 августа.

 
Теги: Могилев
 
 
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