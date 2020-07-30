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«Выжимаем максимум». Как убирают урожай на «священных пахотных землях» в Минске
30.07.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске есть большие территории, которые почти
«Земли убыточные — надо сильно вкладываться, чтобы собрать урожай»
Зацень — коттеджный поселок на севере Минска на месте бывшей одноименной деревни. Здесь, внутри МКАД, — одно из полей, которые обрабатывает 1-я Минская птицефабрика. Два комбайна прямо сейчас убирают тритикале, а на горизонте виден строящийся небоскреб «Лазурит».
1-я Минская птицефабрика не единственное предприятие, которое курирует городские пашни. Еще есть агрокомбинат «Ждановичи» — у него большой кусок сельхозугодий в Сухарево.
Главный агроном 1-й Минской птицефабрики Анатолий Кутас и замгендиректора по идеологии предприятия Александр Литвинский показывают нам свое поле.
Всего у птицефабрики 17 300 гектаров сельхозугодий, из них в черте Минска — 1040.
Еще в 2013 году чиновник из Минского райисполкома невысоко
— Конечно, балльность городских земель намного ниже. Если вообще по сельхозугодьям она у нас 34,8, то в городской черте — 28. Это низкий показатель, — говорит замгендиректора фабрики Александр Литвинский. — Если комплексно рассматривать ситуацию, то эти земли убыточные. Надо сильно финансово вкладываться, чтобы собрать урожай. Приходится что-то выдумывать, подбирать особо выносливые сорта — агрономическая служба постоянно над этим работает. Если у нас эти земли заберут, мы возражать уже не будем.
Агроном Анатолий Кутас объясняет, что в городе на полях очень ограничено использование удобрений.
— Самое главное ограничение здесь — то, что рядом водозабор «Новинки» с артезианской водой для города. Вот за этим ограждением — первая охранная зона водозабора. Дальше — вторая охранная зона. За 200 метров от скважины мы не имеем права вносить минеральные, органические удобрения, не говоря уже о пестицидах, — разводит руками главный агроном птицефабрики.
В предыдущие годы урожаи внутри МКАД были никакие — в том числе из-за засухи.
— В прошлом году мы получили на городских полях урожай до 10−12 центнеров с гектара. Это очень мало, — говорит Анатолий Кутас. — В этом году урожай хороший везде. Даже здесь будет 60 центнеров с гектара — благодаря дождям, которые шли по два раза в неделю.
В пределах Минска предприятие выращивает тритикале, рожь, пшеницу, рапс. Все это идет на комбикорм. Годовая потребность птицефабрики — 70 тысяч тонн зерна, в прошлом году со всех своих полей, с учетом минских, собрали около 35 тысяч тонн зерна, остальное приходится докупать.
«Вот, парень-комбайнер, любит землю! А то сейчас все айтишники»
Дважды за смену на поле из столовой птицефабрики привозят обеды. Василий и Владимир Кононики, сын и отец, работают на одном из комбайнов — они за обедами не идут, берут ссобойку из дома. Живут в поселке Большевик, что под Минском.
Младший Кононик рассказывает, что на уборке урожая работают таким семейным экипажем уже второй год. Не в уборочный сезон заняты на самой птицефабрике — на прессе. Парень признает, что время сейчас горячее, но по ночам на комбайне ездить по полю не приходится.
— Начинаем работу в 7 утра, подготовили комбайн — поехали жать. Часов до 8 вечера работаем примерно, покуда солома не сырая, — объясняет молодой человек.
У этой работы свои особенности: например, комбайнеру надо следить, чтобы на поле оставался срез не выше 10 сантиметров.
— Вы посмотрите, молодой парень, а работает на земле! А то сейчас все айтишники. А тут сразу видно: отец правильно воспитывал, — улыбается Александр Литвинский, когда комбайнеры снова отправляются на поле.
Участие в посевной и уборочной для работников фабрики — хорошая возможность заработать больше обычного. Просим рассказать, о каких деньгах идет речь.
— За уборочную кампанию комбайнером удается заработать около 3 тысяч рублей. У нас же есть разные премиальные выплаты за каждую тысячу намолота. Обеды на 60% оплачивает предприятие. Приезжаем независимой комиссией, проверяем качество уборки, — говорит Александр Литвинский.
— Да тут все сами заинтересованы хорошо работать, потому что фанаты земли, — добавляет главный агроном Анатолий Кутас.
Александр Литвинский не спорит:
— Посмотрите на загар Андреича — он тут живет, на этих полях.
Собеседники вздыхают: к пахотным землям 1-й Минской птицефабрики примыкают пляжи, коттеджная застройка. Только в прошлом году предприятие убрало 30 стихийных свалок, которые образовались на их территориях.
— А несколько лет назад была серьезная проблема: прямо на полях устраивали гонки на квадроциклах. Мы обращались в ГАИ, выставляли посты, наказывали людей (что поделать!), но после этого — порядок, — говорит Александр Литвинский.
В этом году на полях внутри МКАД работают 12 комбайнов только от птицефабрики.
— Но вообще город наступает. Посмотрите, 1-я Минская птицефабрика получила земли фабрики Крупской, которая находилась на улице Нововиленской. Мы стали ее правопреемниками — вынесли производство за город, в Большевик. А та земля в городе уже застроена, — говорит Александр Литвинский.
В 2010-м году город серьезно
Впрочем, иногда пахотные земли специальным президентским указом под застройку все-таки отдают. Так, кусок земли на 22 гектара возле Зеленого Луга
— Мы землю эту готовы отдать за квартиры для наших работников, — шутит напоследок Александр Литвинский, размышляя, нужны ли пашни в городской черте.
Но тут оговаривается:
— Но раз есть у нас эта земля, то выжимаем из нее максимум — делаем все, что мы можем. В этом году урожай хороший созрел, и наша основная цель — убрать его без потерь.
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TUT.BY посмотрел, как убирают урожай на тех самых «священных пахотных землях», а еще спросил, выгодно ли их содержать внутри большого города.
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