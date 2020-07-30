«Выжимаем максимум». Как убирают урожай на «священных пахотных землях» в Минске

Источник материала: Tut.by

В Минске есть большие территории, которые почти запрещено застраивать — поэтому на полях прямо в столице растут рожь, рапс, пшеница. Сейчас внутри кольцевой можно увидеть работающие комбайны — уборочная страда на фоне многоэтажек. TUT.BY посмотрел, как убирают урожай на пресловутых «священных пахотных землях», а еще спросил, выгодно ли их содержать внутри большого города.

«Земли убыточные — надо сильно вкладываться, чтобы собрать урожай»

Зацень — коттеджный поселок на севере Минска на месте бывшей одноименной деревни. Здесь, внутри МКАД, — одно из полей, которые обрабатывает 1-я Минская птицефабрика. Два комбайна прямо сейчас убирают тритикале, а на горизонте виден строящийся небоскреб «Лазурит».





1-я Минская птицефабрика не единственное предприятие, которое курирует городские пашни. Еще есть агрокомбинат «Ждановичи» — у него большой кусок сельхозугодий в Сухарево.

Главный агроном 1-й Минской птицефабрики Анатолий Кутас и замгендиректора по идеологии предприятия Александр Литвинский показывают нам свое поле.



Главный агроном 1-й Минской птицефабрики Анатолий Кутас и замгендиректора предприятия Александр Литвинский

Всего у птицефабрики 17 300 гектаров сельхозугодий, из них в черте Минска — 1040.

Еще в 2013 году чиновник из Минского райисполкома невысоко оценивал плодородность почвы внутри кольцевой. Спрашиваем у представителей птицефабрики, как дела сейчас.

— Конечно, балльность городских земель намного ниже. Если вообще по сельхозугодьям она у нас 34,8, то в городской черте — 28. Это низкий показатель, — говорит замгендиректора фабрики Александр Литвинский. — Если комплексно рассматривать ситуацию, то эти земли убыточные. Надо сильно финансово вкладываться, чтобы собрать урожай. Приходится что-то выдумывать, подбирать особо выносливые сорта — агрономическая служба постоянно над этим работает. Если у нас эти земли заберут, мы возражать уже не будем.





Агроном Анатолий Кутас объясняет, что в городе на полях очень ограничено использование удобрений.

— Самое главное ограничение здесь — то, что рядом водозабор «Новинки» с артезианской водой для города. Вот за этим ограждением — первая охранная зона водозабора. Дальше — вторая охранная зона. За 200 метров от скважины мы не имеем права вносить минеральные, органические удобрения, не говоря уже о пестицидах, — разводит руками главный агроном птицефабрики.



Ограждение охранной зоны водозабора «Новинки»

В предыдущие годы урожаи внутри МКАД были никакие — в том числе из-за засухи.

— В прошлом году мы получили на городских полях урожай до 10−12 центнеров с гектара. Это очень мало, — говорит Анатолий Кутас. — В этом году урожай хороший везде. Даже здесь будет 60 центнеров с гектара — благодаря дождям, которые шли по два раза в неделю.





В пределах Минска предприятие выращивает тритикале, рожь, пшеницу, рапс. Все это идет на комбикорм. Годовая потребность птицефабрики — 70 тысяч тонн зерна, в прошлом году со всех своих полей, с учетом минских, собрали около 35 тысяч тонн зерна, остальное приходится докупать.





«Вот, парень-комбайнер, любит землю! А то сейчас все айтишники»

Дважды за смену на поле из столовой птицефабрики привозят обеды. Василий и Владимир Кононики, сын и отец, работают на одном из комбайнов — они за обедами не идут, берут ссобойку из дома. Живут в поселке Большевик, что под Минском.



Владимир Кононик, старший в семейном экипаже комбайнеров

Младший Кононик рассказывает, что на уборке урожая работают таким семейным экипажем уже второй год. Не в уборочный сезон заняты на самой птицефабрике — на прессе. Парень признает, что время сейчас горячее, но по ночам на комбайне ездить по полю не приходится.

— Начинаем работу в 7 утра, подготовили комбайн — поехали жать. Часов до 8 вечера работаем примерно, покуда солома не сырая, — объясняет молодой человек.



Василий Кононик, младший в семейном экипаже комбайнеров

У этой работы свои особенности: например, комбайнеру надо следить, чтобы на поле оставался срез не выше 10 сантиметров.

— Вы посмотрите, молодой парень, а работает на земле! А то сейчас все айтишники. А тут сразу видно: отец правильно воспитывал, — улыбается Александр Литвинский, когда комбайнеры снова отправляются на поле.

Участие в посевной и уборочной для работников фабрики — хорошая возможность заработать больше обычного. Просим рассказать, о каких деньгах идет речь.





— За уборочную кампанию комбайнером удается заработать около 3 тысяч рублей. У нас же есть разные премиальные выплаты за каждую тысячу намолота. Обеды на 60% оплачивает предприятие. Приезжаем независимой комиссией, проверяем качество уборки, — говорит Александр Литвинский.

— Да тут все сами заинтересованы хорошо работать, потому что фанаты земли, — добавляет главный агроном Анатолий Кутас.

Александр Литвинский не спорит:

— Посмотрите на загар Андреича — он тут живет, на этих полях.





Собеседники вздыхают: к пахотным землям 1-й Минской птицефабрики примыкают пляжи, коттеджная застройка. Только в прошлом году предприятие убрало 30 стихийных свалок, которые образовались на их территориях.

— А несколько лет назад была серьезная проблема: прямо на полях устраивали гонки на квадроциклах. Мы обращались в ГАИ, выставляли посты, наказывали людей (что поделать!), но после этого — порядок, — говорит Александр Литвинский.

В этом году на полях внутри МКАД работают 12 комбайнов только от птицефабрики.

— Но вообще город наступает. Посмотрите, 1-я Минская птицефабрика получила земли фабрики Крупской, которая находилась на улице Нововиленской. Мы стали ее правопреемниками — вынесли производство за город, в Большевик. А та земля в городе уже застроена, — говорит Александр Литвинский.





В 2010-м году город серьезно планировал строить на полях между Новинками и Заценью район «Северный» с жильем на 75 тысяч человек. Старт застройке давал экс-председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, даже перерезали красную ленточку. Но освоение пахотных земель Минска пресек президент, проект свернули. По этому поводу грустили архитекторы, отмечая недостаток территорий для расширения Минска хотя бы внутри кольцевой. Тем более что о землях возле Новинок отзывались как о потенциально комфортном районе для жизни — хорошие ветра со стороны курорта «Криница», лучшая экология.





Впрочем, иногда пахотные земли специальным президентским указом под застройку все-таки отдают. Так, кусок земли на 22 гектара возле Зеленого Луга отдали МАПИДу — весной с проектом знакомили общественность. «Минскстрой» осваивает участок в 24 гектара в районе улицы Павлины Меделки, его тоже изъяли из ландшафтно-рекреационной зоны указом президента.

— Мы землю эту готовы отдать за квартиры для наших работников, — шутит напоследок Александр Литвинский, размышляя, нужны ли пашни в городской черте.

Но тут оговаривается:

— Но раз есть у нас эта земля, то выжимаем из нее максимум — делаем все, что мы можем. В этом году урожай хороший созрел, и наша основная цель — убрать его без потерь.