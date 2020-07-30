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Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение августа

30.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение августа
По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение августа действуют как запреты, так и разрешения на некоторые виды охоты и рыбалки.

Охота:

  • разрешена на косулю, кабана, волка, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую, бекаса;
  • с 8 августа открывается летне-осенний сезон охоты на дичь водоплавающую (кроме гусей)  и болотную, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана. Разрешается охота на тетерева (кроме самок, водящих выводок молодых птиц);
  • с 20 августа открывается охота на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста лося, оленя благородного, оленя пятнистого, лани.

Рыбалка:

  • запрещено использование судов в темное время суток при осуществлении любительского рыболовства.
  • действует постоянный запрет на любительское рыболовство на расстоянии ближе 50 метров от обозначенных промысловых орудий рыболовства.
  • разрешается лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы в количестве не более 30 штук в сутки на одного рыболова.

Специалисты Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира напомнили, что стоянка механических транспортных средств запрещена в границах прибрежных полос водных объектов до 30 метров от береговой линии водного объекта, запрещена также мойка транспортных и других технических средств в пределах водоохранных зон водных объектов.

 

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