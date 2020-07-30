Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение августа

Источник материала: Полесская правда



По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение августа действуют как запреты, так и разрешения на некоторые виды охоты и рыбалки.

Охота:

разрешена на косулю, кабана, волка, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую, бекаса;

на косулю, кабана, волка, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую, бекаса; с 8 августа открывается летне-осенний сезон охоты на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана. Разрешается охота на тетерева (кроме самок, водящих выводок молодых птиц);

открывается летне-осенний сезон охоты на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана. Разрешается охота на тетерева (кроме самок, водящих выводок молодых птиц); с 20 августа открывается охота на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста лося, оленя благородного, оленя пятнистого, лани.

Рыбалка:

запрещено использование судов в темное время суток при осуществлении любительского рыболовства.

использование судов в темное время суток при осуществлении любительского рыболовства. действует постоянный запрет на любительское рыболовство на расстоянии ближе 50 метров от обозначенных промысловых орудий рыболовства.

на любительское рыболовство на расстоянии ближе 50 метров от обозначенных промысловых орудий рыболовства. разрешается лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы в количестве не более 30 штук в сутки на одного рыболова.

Специалисты Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира напомнили, что стоянка механических транспортных средств запрещена в границах прибрежных полос водных объектов до 30 метров от береговой линии водного объекта, запрещена также мойка транспортных и других технических средств в пределах водоохранных зон водных объектов.