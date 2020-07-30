Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение августа

По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение августа действуют как запреты, так и разрешения на некоторые виды охоты и рыбалки.
с 8 августа открывается летне-осенний сезон охоты на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана. Разрешается охота на тетерева (кроме самок, водящих выводок молодых птиц);
с 20 августа открывается охота на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста лося, оленя благородного, оленя пятнистого, лани.
Рыбалка:
запрещено использование судов в темное время суток при осуществлении любительского рыболовства.
действует постоянный запрет на любительское рыболовство на расстоянии ближе 50 метров от обозначенных промысловых орудий рыболовства.
разрешается лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы в количестве не более 30 штук в сутки на одного рыболова.
Специалисты Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира напомнили, что стоянка механических транспортных средств запрещена в границах прибрежных полос водных объектов до 30 метров от береговой линии водного объекта, запрещена также мойка транспортных и других технических средств в пределах водоохранных зон водных объектов.