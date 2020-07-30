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Учащиеся Витебского профессионального лицея приборостроения проходят практику на заводе "Витязь"

30.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Витебский телевизионный завод "Витязь" пригласил на помощь учащихся Витебского государственного профессионального лицея № 5  приборостроения. Молодые люди традиционно проходят производственное обучение на крупном предприятии. Но теперь стажировка на производстве - это не только знакомство с профессией, но и прекрасная возможность заработать. 

На конвейере - современные телевизоры с функцией Smart. Предприятие получило крупный экспортный заказ. Нужна помощь. Сборка, регулировка, контроль - с этими операциями хорошо справляются молодые и ловкие учащиеся Витебского  профессионального лицея приборостроения.

Владислав Нуров, учащийся ВГПЛ № 5: "Я закрепляю хомуты и подключаю подсветку. За практику получу зарплату - иду с большим рвением. Первую зарплату планирую вложить в автомобиль - собираю".

Вадим Кудрицкий, учащийся ВГПЛ № 5: "Меняемся, разные операции делаем. Работаем уже три недели, жду первую зарплату. Маме и себе что-нибудь куплю".

Ребята получают специальность регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов. В Витебский  профессиональный лицей приборостроения пришли после 9 класса. Учиться три года. После первого курса уже есть отличная возможность заработать. "Витязь" предоставляет старшеклассникам оплачиваемую работу во время производственной практики.

Александр Улахович, директор В ГПЛ № 5 приборостроения: "Практика - это оплачиваемые рабочие места, психологическая подготовка учащихся для работы в коллективе, и взросление ребят. Они понимают, как зарабатывать деньги".

Лицеистам по 16-17 лет, поэтому работают неполный рабочий день, но если постараются, заработают по 400-500 рублей в месяц. Неплохая первая зарплата. И хорошая помощь для телевизионного завода. Под новый заказ специально восстановили линию, которая несколько лет простаивала, а теперь работает в две смены.

Владимир Журов, начальник производства предприятия: "Стараемся их учить, воспитывать. Они осваивают не одну специальность, несколько".

В этом году на "Витязь" придут 4 десятка молодых специалистов. Кстати, Витебский  профессиональный лицей приборостроения продолжает приёмную кампанию. Будет готовить специалистов по разным специальностям по семи направлениям. И готов принять 180 абитуриентов.

 
Теги: знакомства
 
 
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Витебский телевизионный завод "Витязь" пригласил на помощь учащихся Витебского государственного профессионального лицея № 5  приборостроения. Молодые люди...
 
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