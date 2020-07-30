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Дети выходят потусоваться, а становятся пушечным мясом

30.07.2020 17:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такое мнение высказал Владимир Перцов,  директор ТРК «Мир» в Беларуси  в эфире программы «Понятная политика. Плюс».

"Дети, которые даже не достигли электорального возраста, выходят просто так, чтобы быть в гуще исторических событий, чтобы вообще потусоваться. А потому что друг идет, а я вообще за правду и так далее… Они выступают в роли такого пушечного мяса. Потому что потом посредством этих закрытых каналов выступают профессионалы, бойцы или, как недавно озвучил Президент - ЧВК частные военизированные компании". 

"В каждой цветной революции появляются люди, такие накачанные боевики, которые иногда говорят с украинским акцентом, иногда с грузинским, иногда с сербским", - подчеркнул В. Перцов. 
"Это такая гастролирующая группа, которая уже берет на себя вот этот удар сопротивления. Она ломает у пушечного мяса этот страх вред сотрудниками внутренних дел, перед другими силовыми структурами, выступает и зовет за собой. И тогда уже начинается непосредственный протест, непосредственное месиво. Мы уже первые позывы этого наблюдали. Вряд ли  дети без этих позывов, без этих людей решились бы ногами бить ОМОНовцев, самокатами и так далее. Каждому понятно, что в любой цивилизованной стране это преступление, которое влечет за собой наказание". 

Навязывается такая психология молодым людям при помощи социальных сетей.
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Такое мнение высказал Владимир Перцов,  директор ТРК «Мир» в Беларуси  в эфире программы «Понятная политика. Плюс». "Дети, которые даже не достигли...
 
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