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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дети выходят потусоваться, а становятся пушечным мясом Такое мнение высказал Владимир Перцов, директор ТРК «Мир» в Беларуси в эфире программы «Понятная политика. Плюс». "Дети, которые даже не достигли...

Такое мнение высказал, директор ТРК «Мир» в Беларуси в эфире программы"В каждой цветной революции появляются люди, такие накачанные боевики, которые иногда говорят с украинским акцентом, иногда с грузинским, иногда с сербским", - подчеркнул В. Перцов.Навязывается такая психология молодым людям при помощи