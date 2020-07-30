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Ситуация с незаконным захоронением в Галево разрешилась

30.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ситуация с незаконным захоронением в Галево разрешилась

Не так давно общественность всколыхнул вопиющий случай, который не оставил равнодушным никого. Речь идет о незаконном захоронении на сельском кладбище в деревне Галево около городской больницы. Но обо всем по порядку.

Все началось с того, что в одной из соцсетей появилась запись жителя Пинска. Мужчина рассказывал, что, придя на погост в Галево, где у него похоронены близкие родственники, был шокирован. На могиле своего дедушки он увидел… свежее захоронение, крест и венки! В новой могиле покоился, судя по надписи на кресте, молодой мужчина. Естественно, пинчанин с такой ситуацией мириться не стал. Он выяснил, что в Оснежицкий сельисполком родственники покойного за разрешением на захоронение не обращались, и потребовал, чтобы незаконное захоронение с могилы его деда убрали.

В сложившейся ситуации, которая не только выявляет нарушение закона, но и затрагивает нормы морали, разбирались уже в Пинской межрайонной прокуратуре и Пинском райисполкоме, куда поступили обращения.

На место выехал сотрудник райисполкома, провел фотофиксацию факта самовольного захоронения, в сельисполкоме также составили соответствующий акт. Оперативно выяснили, кто занимался погребением, после чего членов семьи умершего пинчанина пригласили на беседу в Пинский райисполком. Сотрудники различных служб подробно разъяснили им многочисленные выявленные нарушения требований к порядку захоронения.

Во-первых, не был соблюден порядок выделения участка для захоронения.

Согласно статье 21 Закона о похоронном деле  все участки для захоронения, места в колумбарии, склепы подлежат государственному учету. Государственный учет ведется специализированными организациями, в сельских населенных пунктах – сельскими исполнительными комитетами. Они присваивают участку для захоронения учётный номер с указанием места погребения, сведений о лице, захороненном на этом участке, даты рождения и смерти умершего, а также сведений о лицах, организующих погребение и установку надмогильного сооружения. Таким образом, при организации похорон родственники или сотрудники ритуальной службы должны были обратиться в сельисполком для получения разрешения на погребение. Однако по непонятным причинам не сделали этого.

Во-вторых, были зафиксированы нарушения технического характера.

При погребении нарушены нормы по размещению могилы, а именно – не соблюдены интервалы по отношению к со-седним захоронениям. Статья 35 Закона о похоронном деле гласит, что размеры участков для захоронения, предоставляемых на безвозмездной основе, должны составлять не менее 2,3 метра в длину и 2,0 метра в ширину – для двухместного захоронения; 2,3 метра в длину и 1,4 метра в ширину – для одноместного захоронения. Правилами содержания и благоустройства мест погребения установлено, что расстояние между участками для захоронения в ряду по длинным сторонам могил устанавливается в размере не менее 0,5 метра, по коротким – не менее 1 метра.

В-третьих, земельные участки на старом кладбище в Галево не предоставляются.

Захоронение возможно только на зарезервированных ранее местах, либо может быть произведено подзахоронение в могилы близких родственников. Это допускается при наличии документов, подтверждающих степень родства или свойства с ранее захороненным умершим. При этом с момента захоронения должно пройти не менее 20 лет.

Первоначально граждане, похоронившие своего родственника фактически в чужой могиле, согласились со всеми приведенными им аргументами, и была уверенность, что они добровольно перезахоронят умершего. Но вскоре они поменяли свое мнение и отказались это делать, попытавшись своеобразным способом «исправить» ситуацию и убедить, что все интервалы по отношению к соседним захоронениям уже соблюдаются. Но по факту были лишь немного перенесены в сторону надмогильный холм, крест и венки, а гроб с телом покойного остался на прежнем месте. Поэтому проблема оставалась нерешенной, к тому же, после этих действий нарушались границы уже с другим, соседним захоронением.

Состоялся суд, на котором был признан факт нарушения и вынесено постановление о наложении штрафа в размере пяти базовых величин.

Отметим, что в соответствии со статьей 23.43. КоАП Республики Беларусь самовольные захоронение, перезахоронение, в том числе захоронение в месте, не предназначенном для этого, влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.

Какой же выход из сложившейся непростой ситуации?

В данном случае, как пояснил начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик, есть алгоритм, определенный законодательством. Так как узаконить это захоронение не представлялось возможным, оставался единственный вариант – добровольное перезахоронение. В адрес родственников было направлено официальное извещение о необходимости перезахоронения их близкого человека в течение пяти дней. К сожалению, в этот срок никаких действий с их стороны не последовало. Таким образом, видя нежелание идти на конструктивный диалог, райисполкомом было принято единственно возможное законодательно обоснованное решение о принудительном перезахоронении.  Сельисполком уведомил сестру умершего мужчины о дате и необходимости ее присутствия при этой процедуре, но, к сожалению, на кладбище ни она, ни другие родственники в этот день так и не пришли. Все проходило в присутствии сотрудников райисполкома и сельисполкома с проведением фотофиксации.

Так как родственники самоустранились от проблемы, властям пришлось решать и то, куда перезахоронить гроб с телом умершего пинчанина.

Согласно всем документам мужчина родился, жил и умер на территории города Пинска. Поэтому единственным возможным местом выделения бесплатного участка для захоронения стало городское кладбище в Торгошицах. Там пинчанин и обрел покой. Процедура погребения обошлась Оснежицкому сельисполкому в сумму около 300 рублей, он намерен взыскать ее в судебном порядке с виновников самовольного захоронения.

В этой неприглядной истории хочется отметить и такой немаловажный аспект, как ненадлежащая работа ритуальной службы. Именно сотрудники одной из таких городских контор занимались организацией похорон.

Родственники, которых настигла беда и которые убиты горем, возможно, порой и не задумываются или не знают каких-то юридических норм. Но вот сотрудники ритуального бюро, которые сталкиваются с этими вопросами постоянно, не могли не знать требований закона. Тем не менее, они, скорее всего, не только не разъяснили родным умершего, какие нужно оформить документы, но и сами, не имея на руках разрешения, приступили к работе по захоронению. И даже с точки зрения морали поступили некрасиво – ведь видели, что захоронение будет фактически на могиле другого человека…

Казалось бы, точка в истории с незаконным захоронением поставлена. Однако, несмотря на все зафиксированные нарушения, родственница умершего пинчанина была с этим не согласна и пыталась обжаловать решение Пинского райисполкома. Хочется лишь напомнить о том, что вопреки нашим личным желаниям, есть конкретные нормы законодательства. Они касаются всех и должны исполняться.

Анна Владимирова

Фото предоставлено отделом идеологической работы и по делам молодежи райисполкома

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