В Слонимском районе над деревенскими огородами случайно распылили пестициды. Весь урожай погиб

Источник материала: Tut.by

19 июля над деревней Лопухово Слонимского района самолет распылил пестициды прямо на огороды местных жителей. На следующий день после случившегося весь урожай был уничтожен. Сельчане говорили, что их никто не ставил в известность, что над деревней будут что-то распылять. Пестициды попали также на водонапорную башню — и люди опасаются, что воду оттуда нельзя будет пить. О происшествии рассказывает «Газета Слонімская».



На деревню был сброшен пестицид «Тонгара». Этим веществом обрабатывают поля с подсолнечником, горохом, соей, свеклой, люцерной и рапсом перед уборкой. Препарат помогает подсушивать урожай, что облегчает его уборку, сокращает потери семян при уборке и снижает их влажность. Фото: gs.by

Вину в сложившейся ситуации местные жители возлагают на местное хозяйство — КСУП «Имени Дзержинского», которое заказало у частной фирмы обработку пестицидами полей, но что-то пошло не так, и будущий урожай сельчан оказался уничтоженным.

26 июля в деревне состоялось собрание хозяев пострадавших от ядохимикатов участков с председателем КСУП «Имени Дзержинского» Анатолием Шейко.



Фото: gs.by

Люди спрашивали, почему их не поставили в известность перед обработкой рапсового поля, которое находится недалеко от населенного пункта, а также потребовали возмещения затрат на урожай, который пострадал после распыления пестицидов.

Анатолий Шейко извинился перед людьми и пообещал все возместить.

— Тот урожай, который пострадал в результате распыления пестицидами, мы заберем себе, возможно, скормим скоту, взамен мы купим вам все, — заверил жителей Лопухово Анатолий Шейко.

Он рассказал, что во время обработки рапсового поля летчиком была допущена ошибка, в результате чего пестициды были сброшены на огороды местных жителей. Сейчас, по словам председателя сельхозпредприятия, специалистами оценивается ущерб, который колхоз обещает возместить пострадавшим жителям в полном объеме.

На собрании поднимался также вопрос о проведения анализов воды и грунта.



Фото: gs.by

По словам представителей КСУП «Имени Дзержинского», ни одна из существующих лабораторий Гродненской области не может провести анализы на выявление пестицида «Тонгара», который по ошибке был распылен на подворья сельчан. Но если такую лабораторию найти, то хозяйство оплатит все нужные исследования. Однако местные жители узнали, что такие исследования проводит Республиканский научно-практический центр гигиены. По словам людей, сейчас они думают о проведении центром необходимых анализов воды и грунта в их деревне.