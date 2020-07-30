Многодетная семья Коржаевых воспользовалась льготным кредитом для строительства жилья

Источник материала: Полесская правда

«Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране», – отметил Александр Лукашенко на празднике «Александрия собирает друзей» в Могилевской области. А еще неоднократно в своих выступлениях Глава государства акцентировал внимание на том, что один из главных приоритетов для людей – это жилье. «Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком специалистов», – подчеркивал Президент. Этого мнения придерживаются и у нас на Пинщине – в районе активно ведется строительство жилья, инженерно-бытовых объектов, а также социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Многие афоризмы к нам приходят из детства. Помните: «Что нам строит дом построить? Нарисуем – будем жить!». В жизни бывает далеко не так. Идею строительства собственного жилья Екатерина Коржаева, учитель английского языка детского сада – начальной школы пос. Садовый, вынашивала давно. Так сложились обстоятельства, что семья с тремя детьми жила в общежитии. В конце 2017 года будущей застройщице в Молотковичском сельисполкоме предложили участок для строительства дома в поселке Садовый.

– Конечно, живя долгие годы в общежитии, я понимала, что необходимо собственное жилье. В сельисполкоме мне предлагали вариант строительства квартиры в Молотковичах, но хотелось поближе к месту работы. Так я, городской житель, решила строить дом в Садовом, – рассказывает Екатерина Юрьевна.

Как многодетная семья, осуществляющая строительство жилья в населенных пунктах с численностью проживающих до 20 тысяч человек, семья Коржаевых воспользовалась льготным кредитом, предусмотренным указом № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»: под 1% на 40 лет. Но и здесь не обошлось без трудностей: пришлось искать поручителей, чтобы банк признал Екатерину платежеспособной. Помогли мама, коллеги. Возведением дома занималось ООО «Гражданское строительство». На все работы ушло 2 года, в течение которых корректировался и размер предоставляемых кредитных ресурсов. Переселение в новостройку в 80 квадратных метров произошло в мае текущего года.

– Мы очень рады, что у нас есть свой дом, и благодарны за это в том числе и строителям. Но хотелось бы, чтобы не отставала от новостроек и инфраструктура. Все жители нашей улицы Мирной и соседних улиц, все мы мечтаем, чтобы к нам пришел природный газ. Этой зимой, несмотря на то, что она была достаточно мягкая, дом протапливали дважды в день. У нас котел на твердом топливе, – делится Екатерина. – Кроме того, оставляют желать лучшего дороги, в дождливую погоду до нашего дома, а он самый последний в квартале жилой застройки, добраться непросто.

Тем не менее, моя собеседница соглашается, что все трудности временные и не перекрывают того ощущения счастья, которое дарит свой очаг.

Это прекрасно, когда в селах появляются новые современные дома. Значит, люди, их семьи теперь накрепко осели в деревне, основали фундамент не только дома, но и заложили основу на будущее. Хотелось бы, чтобы таких домов в населенных пунктах нашего района появлялось все больше.





За последние 5 лет в районе введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома, 21 одноквартирный жилой дом для работников сельскохозяйственных организаций, 3 одноквартирных жилых дома для семей, воспитывающих детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Строились дома или проводилась их реконструкция и для многодетных семей, которых в районе сегодня 849. Всего же с 2015 года введено в эксплуатацию почти 140 000 квадратных метров жилья. Только в текущем году построено 28 710 квадратных метров жилья при задании в 21 000 квадратных метров. Помимо усадебных построек, в агрогородках и деревнях возводятся многоэтажки. К примеру, в текущем году планируется к вводу в эксплуатацию 32-квартирный жилой дом в Галево. Это бывшее общежитие, реконструированное под многоквартирный жилой дом, будет выполнять функции арендного жилья. Многоквартирный дом силами ОАО «Пинсксовхозстрой» строится и в агрогородке Молотковичи. Этот дом возводится с государственной поддержкой и планируется к сдаче в октябре текущего года. Ключи от новеньких квартир получат 30 семей, участвующих в долевом строительстве, еще 10 квартир – это социальное жилье. «Полесская правда» уже писала, что в Галево вырастет первый в районе многоэтажный жилой квартал. Проектом предусмотрено размещение 5 многоквартирных жилых домов: один 5-этажный, два 7-этажных и два 10-этажных жилых дома. Многоэтажные дома такой высотности впервые появятся в нашем районе. Предполагается, что в них обретут комфорт и уют около 1 170 человек.

Вероника НИКОЛАЕВА

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