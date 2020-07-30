Эксперты считают, что угроз нет. Разбираем уголовные статьи, по которым обвинили блогера Тихановского

Источник материала: Tut.by

Сегодня уголовное дело Сергея Тихановского потяжелело на две статьи . К ранее предъявленному обвинению за митинг в Гродно (ч.1 ст. 342 УК) и идею провести пикет у дома Ермошиной (ст. 191 УК) добавилось приготовление к массовым беспорядкам (ст. 13 к ч.2 ст. 293 УК) и разжигание вражды в отношении силовиков (ч.3 ст. 130 УК). Супруга блогера сообщила, что российские эксперты проанализировали стримы Тихановского, которые Ермошина расценила как угрозу в свой адрес. Вывод — призывов к насилию в видео нет.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Из-за публичных обвинений с сторону моего мужа, прозвучавших, прежде всего, от Лидии Ермошиной, которая сказала , что расценивает его слова как угрозу в свой адрес и вообще считает его опасным для общества, я решила передать видео его стримов независимым специалистам, чтобы они сказали, можно ли обнаружить там угрозы или призывы к насилию, — заявила Светлана Тихановская.

Найти экспертов помогли в международной правозащитной группе «Агора», юристы которой ведут большинство дел по защите от политических преследований в России. Экспертами выступили — лингвист, кандидат филологических наук со стражем экспертной работы более 20 лет, и психолог, кандидат психологических наук, эксперт с 15-летним стажем.

— Первое видео, по которому мне удалось получить предварительное заключение специалистов — это стрим пикета по сбору подписей в Могилеве 27 мая, — отмечает Светлана. — Именно за этот пикет Сергея дважды привлекли к административной ответственности (это видео просматривалось в суде по административному делу). В Могилеве он сказал, что у дома Ермошиной тоже хороший пикет получится, и за эти слова она подала на него заявление в следственный комитет, и уже признана потерпевшей.

Эксперты описывают, что в указанном видео Тихановский дает интервью, рассказывая о себе, арестах, компенсациях за незаконное задержание, дает негативную оценку некоторым действиям милиции и ГАИ, а также Лукашенко и Ермошиной, обращает внимание на цензуру.

— Видеоролик направлен на то, чтобы убедить зрителей в необходимости изменить общественно-политическую ситуацию в республике путем активного участия в выборах. В качестве одной из задач этого видеоматериала следует назвать стремление приободрить протестный электорат, показать, что не надо бояться более открыто выражать свое мнение, — отмечают эксперты. — В текстах видеозаписей выявлены высказывания побудительного характера, однако лексика со значением «насилие» в данных побудительных высказываниях отсутствует. Кроме того, в данных материалах отсутствует упоминание о какой-либо группе лиц, выделяемой по признакам расы, национальности, языка и социальной принадлежности. Исследованные материалы содержат негативную оценку представителей власти сотрудников правоохранительных органов, которые нарушают закон. Однако негативные установки и угрозы в адрес какой-либо группы в данных речевых материалах отсутствуют.

Светлана Тихановская рассчитывает, что выводы экспертов будут приобщены к материалам уголовного дела.

Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому предъявлено обвинение в приготовлении к массовым беспорядкам (ст. 13 ч.2 ст. 293 УК — от 3 до 8 лет лишения свободы), эта статья хорошо известна по делу «Плошча-2010» (активисты и кандидаты в президенты получили реальные сроки) и «Белый легион» (дело было закрыто, обвиняемые освобождены из СИЗО). Кроме того, блогера обвиняют в разжигании вражды по социальной принадлежности к группе сотрудников правоохранительных органов (ч.3 ст. 130 УК — от 5 до 12 лет лишения свободы). По этой статье в свое время пытались обвинить анархиста Дмитрия Полиенко, но прокурор в итоге отказался от обвинения.

Тогда правозащитники, опираясь на данные российских коллег, которые имеют больший опыт по таким делам, критиковали позицию следствия, указывая, что милиция не может являться отдельной социальной группой.

— Мы не считаем, что милиция — это социальная группа, — пояснял правозащитник Валентин Стефанович. — Социальная группа это, условно говоря, группа людей, которую объединяют национальные, этнические признаки. Сексуальные меньшинства также могут считаться социальной группой. Представители госорганов, те же милиционеры, социальной группой по мнению независимых правозащитников не являются.

Важный момент — зачастую дела по ст. 130 УК рассматриваются судами в закрытом режиме, прямого указания на это в законодательстве нет, и решение по каждому случаю индивидуально принимает суд, но практика это довольно распространенная.