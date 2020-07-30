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В Логойске открыли пожарное депо, в Плещеницах - центр культуры, в Минске отметили новоселье 130 семей
30.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовое пожарное депо распахнуло двери сегодня в Логойске. Объект имеет большое значение для всего региона - совсем рядом крупные туристические и спортивные комплексы "Силичи" и "Раубичи". В районе много отдаленных деревень. Поэтому современная, хорошо оснащенная аварийно-спасательная часть была необходимостью. Также сегодня состоялось еще одно долгожданное открытие: старый, можно сказать, безнадежный районный Дом культуры 50-х годов обрел вторую жизнь. И теперь в поселке Плещеницы есть свой современный киноконцертный зал и место для творчества местной молодежи. Еще одно долгожданное событие, но уже для жителей Минска: 130 семей-новоселов получили ключи от своих новых квартир.
С подробностями Надежда Сербиненко.
Объект был включен в инвестпрограмму Минской области в 2019Это утро в Логойске выдалось по-настоящему солнечным. И хороший день начался с хороших новостей -
Объект был включен в инвестпрограмму Минской области в 2019, спустя всего год строительства депо ввели в эксплуатацию.
Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Как бы тяжело не было, но у спасателей будет все, чтобы помогать людям, попавшим в беду, и защищать все, что создается трудом человека. И я отмечаю, что это вся техника отечественного производства. А по своим характеристикам она не уступает лучшим мировым образцам".
Здание находится возле крупной развязки для лучшего транспортного сообщения. Недалеко такие важные объекты, как Раубичи и Силичи.
Новое пожарное депо будет обслуживать не только город Логойск, но и 20 близлежащих сельских населенных пунктов, а также важные индустриальные и социальные объекты региона. Конечно, под защитой пожарной части будет жилой фонд. Ведь главное для спасателей - человеческие жизни.
После капремонта в Плещеницах открылся центр культурыЕще один знаковый и долгожданный объект в Логойском районе, который сегодня распахнул свои двери - центр культуры в Плещеницах. Построенное в 50-х годах здание последние 10 лет не эксплуатировалось, было почти безнадежным. Но сегодня центр творчества переживает второе рождение.
Александр Турчин, председатель Мингорисполкома: "Для меня это принципиально важно - развитие районных центров, небольших поселений, чтобы все-таки (я об этом уже не один раз говорил) люди, проживающие здесь, чувствовали себя так же, как люди, проживающие в большом городе. И мне вдвойне приятно, что в Плещеницах мы открываем Дом культуры. Богатые традиции, богатая история… С 2010 года, к сожалению, этот Дом культуры был закрыт, это, знаете, как птица феникс, которая возродилась из пепла".
В центре культуры установлено новое сценическое оборудование. Масштабная реконструкция прошла и в зрительном зале. Сцену уже оценил местный вокальный коллектив.
Новоселье для 130 семей в Чижовке
Строительство 15-этажного дома на улице Уборевича заняло всего 15 месяцев. А для удобства жильцов возвели многоуровневую стоянку. Сегодня в Минске прибавилось еще 130 семей, у которых исполнилась мечта о собственном жилье в любимом городе.
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В Логойске открыли пожарное депо, в Плещеницах - центр культуры, в Минске отметили новоселье 130 семей
Новое пожарное депо распахнуло двери сегодня в Логойске. Объект имеет большое значение для всего региона - совсем рядом крупные туристические и спортивные...
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