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Время выгодных цен. До конца августа на квартиры в комплексах Минска действует рассрочка

30.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До конца августа  на квартиры в престижных жилых комплексах Минска  действует длительная рассрочка от белорусского застройщика. Это самый популярный и выгодный финансовый инструмент  без переплат, поручителей и лишних документов. Кроме того, компания предоставляет ряд интересных предложений и скидок. Осталось только выбрать  свою квартиру мечты. Виктория Антоненкова продолжит.

Длительная рассрочка без первого взноса - выгодное предложение действует только до конца лета

Традиционно этот инструмент предполагал от 30 % от стоимости квартиры своими деньгами или за счет кредита. Оставшаяся сумма выплачивается равными частями соответственно количеству месяцев рассрочки. Но только до конца августа приобрести квартиру в одном из самых престижных жилых комплексов столицы можно без первоначальных вложений.

Рассрочка в комплексе "Минск Мир"  на 10 лет, это 120 платежей

В комплексе "Парк челюскинцев"  - до 100 месяцев без процентов, переплат, справок, поручителей -  только договор с застройщиком. К каждому покупателю индивидуальный подход. Для тех, кто внесет больше 30 % от стоимости квартиры,  существенная скидка. Действует акция для многодетных семей, специальное предложение для медицинских работников. До минус 20 % на квартиры в комплексе "Минск Мир". К слову, акцией уже воспользовалась молодая семья медиков.

Сейчас на дома "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген" цены самые выгодные

Их сдадут через год-полтора. Доступна длительная рассрочка. Выплаты сопоставимы с ценой аренды квартиры в столице. Вот только платишь за собственные метры.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings: "Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, должен иметь собственную квартиру. И предложили своим покупателям длительную рассрочку до 10 лет. Тысячи людей уже купили квартиры в престижных жилых комплексах, но это предложение действует только до конца августа".

"Минск Мир" возводят по принципу города в городе. Здесь возведут 7 школ и 12 садов 

Все спланировано до мелочей. Здесь возведут 7 школ и 12 садов. Строятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, городской парк. Рядом новая ветка метро, ее строительство на финальной стадии. На авто до центра 5 минут. В комплексе уже открываются магазины, кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. Здесь же возводят международный финансовый и крупнейший в стране развлекательный центры. 

Строительство идет с опережением сроков. Квартал "Эмиратс Люкс" сдали на погода раньше 

В очереди на 2020 еще более 20 домов. Квартиры от студий до просторных пентхаусов. Потолки под 3 метра, скоростные лифты и дизайнерские лобби. Самый зеленый жилой комплекс столицы - "Парк челюскинцев". Это жилье премиум-класса. Рядом парк, ботанический сад и все преимущества жизни в центре столицы. Сдан в эксплуатацию дом № 7 - новоселы могут сразу приступать к ремонту. Это отличная альтернатива арендному жилью для тех, кто воспользуется длительной рассрочкой. Для тех, кто выберет кредит,  - ряд банковских партнерских программ. Ставки менее 4 % годовых в зависимости от условий и на 20 лет. А если покупать квартиру через сайт застройщика,  еще и бонус в 5  тысяч рублей. Пора готовиться к переезду. 

 
Теги: Минск
 
 
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До конца августа  на квартиры в престижных жилых комплексах Минска  действует длительная рассрочка от белорусского застройщика. Это самый популярный и выгодный...
 
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