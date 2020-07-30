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Кто и для чего пригласил боевиков в Беларусь. Мы продолжаем расследовать тему

30.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Резонансное задержание боевиков накануне под Минском корректирует работу в ходе избирательной кампании. Меры безопасности на массовых мероприятиях усилят. О возможных угрозах и провокациях во время агитации кандидатам в президенты и их доверенным лицам рассказал Государственный секретарь Совета безопасности. Встреча с Андреем Равковым прошла утром в Центризбиркоме. 

Напомним, накануне от правоохранителей стало известно, что в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32-х человек задержали под Минском, еще одного - на юге страны. Все они - граждане России, которые работали на частную военную компанию Вагнера, известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах. Сегодня же Следственный комитет сообщил, что россияне задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков - они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Подробности - в следующем материале.

Эту видеосъемку уже разобрали на стоп-кадры. В ночь на 29 июля силами группы "А" Комитета госбезопасности в санатории под Минском задержаны 32 человека. Что сразу бросилось в глаза: в такой стрессовой ситуации все они ведут себя спокойно и дисциплинированно. На вопросы отвечают по-армейски четко и даже бравируют российским гражданством.

- А вы в курсе, что мы из России? 

- А вы в курсе, что вы на территории Беларуси?

Такое олимпийское спокойствие говорит только об одном: эти люди - профессионалы и готовы к любому развитию событий. 

Чуть позже стало ясно почему: все они - наемники частной военной компании Вагнера. А значит - опытные бойцы, часто и с криминальным прошлым. Некоторые из них принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе. 

Александр Шубин, 24 года. Родился в Луганске, воевал за ДНР с 2016 года. Позывной - Злой.

Сергей Щербаков, 39 лет, родом из Астрахани. Также принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. 

Тахир Бахтигараев, 40 лет, уроженец Пермской области. Позывной - Фартовый. Наемник Вагнера - механик в разведывательной роте. 

Максим Кошман, 39 лет, уроженец Донецкой области, рядовой, водитель-телефонист. Позывной - Коршун.

Ринат Каримов, 31 год, уроженец Башкортостана.

То, что задержаны граждане соседнего государства, сегодня подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков


Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России (по телефону): "Скажу так: мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем. Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 человек находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего не известно". 

Стоит отметить, что ЧВК Вагнера - не зарегистрированная организация, и вообще, частные военные компании в России вне закона. Поэтому в формулярных списках личного состава такие бойцы, конечно, не числятся. 

Резонансное задержание наделало шума и в крупных СМИ, и в интернете

Тут же появились конспирологические теории о том, что бойцы ехали транзитом в страны Африки. С точки зрения логики звучит как фантастика: частная армия в другой стране на условной маршрутке едет в аэропорт и берет билеты на самолет на войну. Следствие, конечно, во всем разберется... По последней информации, бойцы ЧВК задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков, причем они могут быть связаны с Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским — сообщили сегодня в Следственном комитете.

Алексей Волков, первый зампредседателя Следственного комитета Беларуси: "В отношении Н. Статкевича, С. Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, данные граждане являются ЧВК Вагнера".

Также в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
Во время массовых акций во время предвыборной агитации самое главное - обеспечить безопасность всех участников. Принципиальная и логичная реакция: на массовых мероприятиях в ходе избирательной кампании будут усилены меры безопасности. Об этом сегодня утром Госсекретарь Совбеза Андрей Равков рассказал кандидатам на пост президента. 
А. А. Равков проинформировал присутствующих о существующих угрозах безопасности граждан во время агитационных мероприятий, проводимых кандидатами в президенты и их доверенными лицами. Он также сообщил, что в дальнейшем при проведении таких мероприятий правоохранительными органами будут приниматься меры по обеспечению безопасности их участников, установленные в нашей стране при проведении массовых мероприятий. 
В общем  рамки безопасности, а не правового поля, как успели запричитать интернет-эксперты. Ни для кого не секрет, что спецслужбы могут идентифицировать любого человека на массовом мероприятии. И никакие рамки и металлодетекторы для этого не нужны. Всегда во главе угла - безопасность. Об этом, можно сказать, предупреждают и иностранные партнеры.
МИД Украины выступил с сообщением: "Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует о том, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов".

По дипломатическим каналам активно работает и белорусское внешнеполитическое ведомство. В МИД Беларуси пригласили посла России и руководителя посольства Украины.
У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах. 
Принимая во внимание «тлеющий» конфликт в Украине, между государствами достигнута договоренность об усилении пограничного режима. В то же время правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия на территории Беларуси.

 
 
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Резонансное задержание боевиков накануне под Минском корректирует работу в ходе избирательной кампании. Меры безопасности на массовых мероприятиях усилят. О...
 
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