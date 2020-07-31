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Тепло и немного дождей. Погода в Гродно в выходные
31.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходные в Гродно будут нежаркими. В субботу будет дождливо, а в воскресенье — солнечно,
В субботу днем будет +19…21°C. Днем — переменная облачность, возможны дождь и гроза, утром — без осадков, и вечером — дождь
В воскресенье переменная облачность, без осадков. Вечером — ясно. Ночью — туман. Температура воздуха — +19…21°C.
Хороших выходных!
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Выходные в Гродно будут не жаркими. В субботу будет дождливо, а в воскресенье - солнечно
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