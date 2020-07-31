Тепло и немного дождей. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

Выходные в Гродно будут нежаркими. В субботу будет дождливо, а в воскресенье — солнечно, обещает pogoda.by.



Фото: @aleksei_a11, instagram.com

В субботу днем будет +19…21°C. Днем — переменная облачность, возможны дождь и гроза, утром — без осадков, и вечером — дождь

В воскресенье переменная облачность, без осадков. Вечером — ясно. Ночью — туман. Температура воздуха — +19…21°C.

Хороших выходных!

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