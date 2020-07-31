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Тепло и немного дождей. Погода в Гродно в выходные

31.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходные в Гродно будут нежаркими. В субботу будет дождливо, а в воскресенье — солнечно, обещает pogoda.by.


Фото: @aleksei_a11, instagram.com

В субботу днем будет +19…21°C. Днем — переменная облачность, возможны дождь и гроза, утром — без осадков, и вечером — дождь

В воскресенье переменная облачность, без осадков. Вечером — ясно. Ночью — туман. Температура воздуха — +19…21°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Выходные в Гродно будут не жаркими. В субботу будет дождливо, а в воскресенье - солнечно
 
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