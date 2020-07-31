Осень все ближе. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Первые дни августа напомнят гомельчанам, что осень не за горами. В ближайший уик-энд, передает pogoda.by, станет заметно свежее.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Уже в субботу намного прохладнее, чем в пятницу — не выше +22°C, днем возможны кратковременные дожди.

В воскресенье — снова +22°C, местами осадки.

Хороших выходных, друзья!

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