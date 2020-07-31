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Осень все ближе. Погода в Гомеле в выходные
31.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первые дни августа напомнят гомельчанам, что осень не за горами. В ближайший уик-энд,
Уже в субботу намного прохладнее, чем в пятницу — не выше +22°C, днем возможны кратковременные дожди.
В воскресенье — снова +22°C, местами осадки.
Хороших выходных, друзья!
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Первые дни августа напомнят гомельчанам, что осень не за горами. В ближайший уик-енд станет заметно свежее.
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