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Осень все ближе. Погода в Гомеле в выходные

31.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые дни августа напомнят гомельчанам, что осень не за горами. В ближайший уик-энд, передает pogoda.by, станет заметно свежее.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Уже в субботу намного прохладнее, чем в пятницу — не выше +22°C, днем возможны кратковременные дожди.

В воскресенье — снова +22°C, местами осадки.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Первые дни августа напомнят гомельчанам, что осень не за горами. В ближайший уик-енд станет заметно свежее.
 
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