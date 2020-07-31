ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прохладно и почти без дождей. Погода в Могилеве в выходные

31.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первые дни — они же первые выходные — августа в Могилеве по-настоящему летними не назовешь. Будет солнечно, но прохладно и даже почти без дождей. А вот с начала следующей недели, по предварительным данным pogoda.by, начнется потепление.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 31 июля, будет солнечно и максимум +20 °С.

В субботу ожидается уже до +21 °С, утром и вечером возможны небольшие дожди.

В воскресенье, 2 августа, будет ясная погода, +11…+21 °С.

В понедельник утром будет ясно, а потом небо закроют облака. Дождя не будет и потеплеет до +22 °С.

За точным прогнозом погоды заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала следующей недели начнется потепление.
 
Новости дня
Новости общества
 
К 110-летию со дня рождения Надежды Грековой издательство "Белорусская энциклопедия Петруся Бровки" поделилось книжной новинкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика