|
Прохладно и почти без дождей. Погода в Могилеве в выходные
31.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первые дни — они же первые выходные — августа в Могилеве по-настоящему летними не назовешь. Будет солнечно, но прохладно и даже почти без дождей. А вот с начала следующей недели,
Сегодня, 31 июля, будет солнечно и максимум +20 °С.
В субботу ожидается уже до +21 °С, утром и вечером возможны небольшие дожди.
В воскресенье, 2 августа, будет ясная погода, +11…+21 °С.
В понедельник утром будет ясно, а потом небо закроют облака. Дождя не будет и потеплеет до +22 °С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала следующей недели начнется потепление.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)