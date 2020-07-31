Прохладно и почти без дождей. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Первые дни — они же первые выходные — августа в Могилеве по-настоящему летними не назовешь. Будет солнечно, но прохладно и даже почти без дождей. А вот с начала следующей недели, по предварительным данным pogoda.by, начнется потепление.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 31 июля, будет солнечно и максимум +20 °С.

В субботу ожидается уже до +21 °С, утром и вечером возможны небольшие дожди.

В воскресенье, 2 августа, будет ясная погода, +11…+21 °С.

В понедельник утром будет ясно, а потом небо закроют облака. Дождя не будет и потеплеет до +22 °С.

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