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К 110-летию со дня рождения Надежды Грековой издательство "Белорусская энциклопедия Петруся Бровки" поделилось книжной новинкой

31.07.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К 110-летию со дня рождения Надежды Грековой издательство "Белорусская энциклопедия Петруся Бровки" поделилось книжной новинкой. О единственной женщине, сумевшей занять пост председателя Верховного совета БССР, рассказывает Наталья Голубева. Фигурирует в биографии Грековой и начальник штабов пяти фронтов, ее супруг Михаил Малинин. Книга - это полноценное научное исследование. В основу издания легли документы 12 архивов, в том числе оригинальные материалы из фонда Иосифа Сталина. Некоторые сведения были рассекречены буквально перед 75-летием Великой Победы.

Издание "Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить" вышло в эксклюзивном тираже - 800 экземпляров.

 
 
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К 110-летию со дня рождения Надежды Грековой издательство "Белорусская энциклопедия Петруся Бровки" поделилось книжной новинкой. О единственной женщине, сумевшей...
 
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