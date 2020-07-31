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Творческие работы на конкурс «За што я люблю родную зямлю» можно прислать до 20 августа
31.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Оценку работ будут проводить сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Критерии оценки — соответствие заявленной теме, общественная актуальность, оригинальность, художественный уровень и совершенное владение языком. Объем творческих работ — до 10 печатных страниц.
Итоги конкурса будут подведены во время Недели художественного слова (с 31 августа по 6 сентября) и Дня белорусской письменности (6 сентября). Победители конкурса будут отмечены памятными призами, дипломами, грамотами и благодарностями НАН Беларуси. Лучшие работы будут опубликованы отдельным сборником.
Творческие работы можно прислать до 20 августа по адресу: Институт языкознания имени Якуба Коласа, ул. Сурганова, 1/2, г. Минск, 220072 или по электронной почте: inlinasbel@tut.by с пометкой “Конкурс”.
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