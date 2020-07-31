Как досрочно распорядиться семейным капиталом

Источник материала: Полесская правда



Как сообщила корреспонденту pinsknews главный специалист сектора трудовых отношений отдела труда и заработной платы комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Н.А. Брич, направления расходования средств семейного капитала определены следующими законодательными актами:

Указ Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» (с изменениями и дополнениями) (вместе с Положением о единовременном предоставлении семьям безналичных денежных средств при рождении (усыновлении, удочерении) в 2015-2019 годах третьего или последующих детей);

Указ Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 345 «О семейном капитале» (вместе с Положением о предоставлении семейного капитала).

Выделяются два периода использования средств семейного капитала:

после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого он был назначен;

с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого он был назначен; досрочно – независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала.

Направления использования досрочно средств семейного капитала

С 1 января 2020 г. средства семейного капитала могут использоваться досрочно по следующим направлениям:

Первое направление – улучшение жилищных условий многодетными семьями, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сюда относятся:

строительство (реконструкция) жилого помещения в составе организации застройщиков – при условии, если лица в установленном порядке направлены на строительство (реконструкцию);

строительство (реконструкция) жилого помещения на основании договора создания объекта долевого строительства – при условии, если лица в установленном порядке направлены на строительство (реконструкцию);

строительство (реконструкция) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме хозяйственным либо подрядным способом;

приобретение жилого помещения (в том числе на вторичном рынке и жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу);

погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользованием им. При этом в случаях, если кредитный договор заключался на строительство (реконструкцию) жилого помещения в составе организации застройщиков или на основании договора создания объекта долевого строительства, – при условии, если лица в установленном порядке направлены на строительство (реконструкцию).

Справочно. Под жилым помещением для целей получения семейного капитала понимается одноквартирный жилой дом, квартира в многоквартирном или блокированном доме. Кредиты, выданные на потребительские нужды (в том числе направленные на строительство (реконструкцию) и т.д.), за счет средств семейного капитала не погашаются.

Второе направление – получение высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования.

Третье направление – получение платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:

предоставление иных медицинских изделий или лекарственных средств вместо включенных в Республиканские формуляры медицинских изделий, лекарственных средств при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии;

стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

На иные цели средства семейного капитала не могут быть использованы досрочно.

Досрочно использовать можно все деньги семейного капитала или их часть. При этом не имеет значения, сколько времени прошло с момента назначения семейного капитала.

Как оформить досрочное использование средств семейного капитала

Указом Президента от 30 декабря 2019 г. № 492 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» внесены изменения в перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента от 26 апреля 2010 г. № 200 (далее – Указ № 200).

Данным Указом с 1 января 2020 г. определены документы, требуемые для принятия решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала (пункт 2.47 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом № 200).

Общие документы для любого направления досрочного распоряжения средствами семейного капитала (на улучшение жилищных условий, образование, медицинские услуги):

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала.

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал.

Другие документы при необходимости:

на детей, которые не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала – документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала. (представляются на детей, рожденных, усыновленных (удочеренных), возвращенных в семью (в связи с их отобранием без лишения родительских прав или в связи с восстановлением в родительских правах) после назначения семейного капитала);

– документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала. (представляются на детей, рожденных, усыновленных (удочеренных), возвращенных в семью (в связи с их отобранием без лишения родительских прав или в связи с восстановлением в родительских правах) после назначения семейного капитала); в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения члена семьи – документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие): члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала; члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал;

– документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие): члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала; члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал; при выделении долей семейного капитала – свидетельство о смерти либо справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния (далее – орган загса), содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения;

– свидетельство о смерти либо справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния (далее – орган загса), содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения; представителя, законного представителя обратившегося члена семьи – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; доверенность, подтверждающая полномочия представителя обратившегося члена семьи; документ, подтверждающий полномочия законного представителя обратившегося члена семьи;

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; доверенность, подтверждающая полномочия представителя обратившегося члена семьи; документ, подтверждающий полномочия законного представителя обратившегося члена семьи; справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – в случае состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы) в случае использования досрочно средств семейного капитала на улучшение жилищных условий.

Документы, представляемые гражданами, в зависимости от целей, на которые будет использован семейный капитал

Цели, на которые будет использован семейный капитал Документы, которые необходимо подготовить гражданину На улучшение жилищных условий путем: • строительства или реконструкции жилого помещения в составе организации застройщиков (при условии направления на строительство (реконструкцию) в установленном порядке) • выписка из решения общего собрания организации застройщиков (собрания уполномоченных) о приеме гражданина в эту организацию • строительства или реконструкции жилого помещения в порядке долевого участия в жилищном строительстве (при условии направления на строительство (реконструкцию) в установленном порядке) • договор создания объекта долевого строительства • строительства или реконструкции одноквартирного жилого дома или квартиры в блокированном жилом доме (подрядным или хозяйственным способом) • свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка или государственный акт на право собственности на землю либо на право пожизненного наследуемого владения землей; • копии документов, подтверждающих наличие: согласованной проектной документации на строительство (реконструкцию); разрешения на строительство (реконструкцию); • разрешение на строительство (реконструкцию). • приобретения жилого помещения (кроме жилого помещения, построенного по государственному заказу) • предварительный договор приобретения жилого помещения • приобретения жилого помещения, которое построено по государственному заказу • копия зарегистрированного договора купли-продажи жилого помещения • погашения задолженности и выплаты процентов по кредитам, предоставленным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения • копия кредитного договора о предоставлении кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения На образование • копия договора с государственным учреждением образования о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе; • справка о том, что член семьи является студентом (учащимся) государственного учреждения образования На медицинские услуги • заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, с указанием медицинской услуги (а именно: • предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; • стоматологические услуги – протезирование зубов; дентальная имплантация с последующим протезированием; ортодонтическая коррекция прикуса.

Куда обращаться и кто подает заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала

Для досрочного распоряжения средствами семейного капитала граждане обращаются в местные исполнительные и распорядительные органы по месту назначения семейного капитала или в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания).

Заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала подает гражданин, которому назначен семейный капитал (в отношении любого члена семьи).

Заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала подает другой член семьи в случаях, если:

1) гражданин, которому назначен семейный капитал, не учитывается в составе семьи при определении права на досрочное распоряжение средствами семейного капитала:

в связи со смертью, признанием безвестно отсутствующим, объявлением умершим;

в случае не проживания в семье в связи с расторжением брака до достижения младшим ребенком возраста 18 лет;

в случае совершения умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления против человека;

в случаях лишения его родительских прав, отобрания у него ребенка (детей) по решению суда, отмены усыновления (удочерения) ребенка (детей) – в отношении детей, воспитывавшихся в семье на день возникновения права на назначение семейного капитала и (или) родившихся (усыновленных, удочеренных) впоследствии;

2) обращение гражданина, которому назначен семейный капитал, невозможно в связи с объявлением розыска, признанием его недееспособным (ограниченно дееспособным), наличием заболевания, при котором он находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение своих действий или руководить ими.

Сроки рассмотрения заявления, принятия решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала и перечисления средств семейного капитала

Заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала рассматривается местным исполнительным и распорядительным органом в течение 1 месяца со дня подачи заявления.

После принятия местным исполнительным и распорядительным органом решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала гражданин с копией принятого решения и соответствующими документами обращается в любое подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – банк), осуществляющее операции по вкладам (депозитам) «Семейный капитал», для перечисления средств семейного капитала.

Чтобы банк перечислил деньги семейного капитала строительной организации, учебному или медицинскому учреждению гражданину необходимо подготовить соответствующие документы, которые предусмотрены следующими законодательными актами:

Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 марта 2015 г. № 10 (в редакции постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 11 декабря 2019 г. № 68), утвердившее Инструкцию об использования средств семейного капитала на улучшение жилищных условий;

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 марта 2015 г. № 13 (в редакции постановления Министерства образования Республики Беларусь 12 декабря 2019 г. № 186), утвердившее Инструкцию об использовании средств семейного капитала на получение образования;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 декабря 2019 г. № 115 «Об использовании средств семейного капитала на получение медицинской помощи».

Минимальный срок перечисления средств семейного капитала составляет 31 календарный день со дня обращения гражданина в банк (максимальный – 41 календарный день).