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Г. Казакевич: Мы много сведений о себе выкладываем сами же в интернет
31.07.2020 11:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Человек сети - человек, который в этой сети живёт, который принимает такие правила сетевой игры, сам становится заложником ситуации. Почему? Потому что очень много сведений о себе выкладываем сами же в интернет и простейший профайлинг социальных сетях может составить, начиная от портрета психологического лица пользователя, заканчивая его предпочтениями личными данными, в т.ч. теми, которые он хочет сохранить в тайне. То есть любой пользователь должен быть готов к такого рода рискам".
Такое мнение высказал первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы
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"Человек сети - человек, который в этой сети живёт, который принимает такие правила сетевой игры, сам становится заложником ситуации. Почему? Потому что очень много...
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