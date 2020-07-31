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Г. Казакевич: Мы много сведений о себе выкладываем сами же в интернет

31.07.2020 11:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Человек сети - человек, который в этой сети живёт, который принимает такие правила сетевой игры, сам становится заложником ситуации. Почему? Потому что очень много сведений о себе выкладываем сами же в интернет и простейший профайлинг социальных сетях может составить, начиная от портрета психологического лица пользователя, заканчивая его предпочтениями личными данными, в т.ч. теми, которые он  хочет сохранить в тайне. То есть любой пользователь должен быть готов к такого рода рискам". 

В данном случае опасность представляют не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят.

Такое мнение высказал первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы "Понятная политика.Плюс"


 
 
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"Человек сети - человек, который в этой сети живёт, который принимает такие правила сетевой игры, сам становится заложником ситуации. Почему? Потому что очень много...
 
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