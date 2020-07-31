|
"Нафтан" сократит выбросы диоксида серы
31.07.2020 10:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовая установка производства элементарной серы на "Нафтане" снизит выбросы загрязняющих веществ на 14 000 тонн в год. Проект обошелся почти в 130 миллионов долларов. По расчетам экспертов, фактические выбросы диоксида серы сократятся более чем на 40 %. Комплекс занимает пять гектаров. Это почти сотня единиц оборудования: термические реакторы, насосы, печи, дымовая труба. Отдельное место занимает техника системы гранулирования, транспортировки и отгрузки серы. Установка будет утилизировать сероводород, поступающий с объектов завода. За сутки здесь смогут производить более 200 тонн технической серы. "Нафтан" сможет закрыть потребность в элементарной сере Гомельского химического завода и "Гродно Азота".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая установка производства элементарной серы на "Нафтане" снизит выбросы загрязняющих веществ на 14 000 тонн в год. Проект обошелся почти в 130 миллионов долларов. По...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)