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"Нафтан" сократит выбросы диоксида серы

31.07.2020 10:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новая установка производства элементарной серы на "Нафтане" снизит выбросы загрязняющих веществ на 14 000 тонн в год. Проект обошелся почти в 130 миллионов долларов. По расчетам экспертов, фактические выбросы диоксида серы сократятся более чем на 40 %. Комплекс занимает пять гектаров. Это почти сотня единиц оборудования: термические реакторы, насосы, печи, дымовая труба. Отдельное место занимает техника системы гранулирования, транспортировки и отгрузки серы. Установка будет утилизировать сероводород, поступающий с объектов завода. За сутки здесь смогут производить более 200 тонн технической серы. "Нафтан" сможет закрыть потребность в элементарной сере Гомельского химического завода и "Гродно Азота". 

 
Теги: Гродно
 
 
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Новая установка производства элементарной серы на "Нафтане" снизит выбросы загрязняющих веществ на 14 000 тонн в год. Проект обошелся почти в 130 миллионов долларов. По...
 
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