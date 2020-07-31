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Август начнется с прохладной погоды
31.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАвгуст начнется с легкой прохлады. В выходные ночью будет до 12 тепла, днем не выше 23. В некоторых районах дожди с грозами и северный ветер. В целом погода в первых числах августа будет достаточно комфортной для последнего летнего месяца.
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Август начнется с легкой прохлады. В выходные ночью будет до 12 тепла, днем не выше 23. В некоторых районах дожди с грозами и северный ветер. В целом погода в первых...
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