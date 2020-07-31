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Парни из стройотряда помогали строителям ПМК-5 в реконструкции поликлиники

31.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Парни из стройотряда помогали строителям ПМК-5 в реконструкции поликлиники
Масштабное студотрядовское движение охватывает многие регионы Беларуси. Пинский район не исключение. Каждый год БРСМ дает возможность подработать подрастающему поколению,
создавая студенческие отряды. Молодые люди из университетов, колледжей и школ могут попробовать свои силы в самой разной работе.

С 9 по 22 июля строительный студенческий отряд работал на базе ГП «ПМК-5 г. Пинска». Он состоял из учащихся Пинского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства и Пинского государственного профессионального лицея строителей. В состав отряда входило 7 человек. Парни помогали строителям ПМК-5 реконструировать помещения по улице Брестской, 108 в Пинске под размещение амбулаторно-поликлинической службы.

Участники строительного отряда поделились своими впечатлениями. Никита Фастович отметил, что выполнять подсобную работу на стройке совсем не тяжело. С ним согласен и Дмитрий Дьяченко, который впервые работал в студотряде. А вот у Дмитрия Корнейчука уже был небольшой опыт подработки, поэтому в этом году, не задумываясь, решил записаться и в студенческий отряд. Дмитрий учится в лицее строителей, и в его будущей профессии практика никогда не помешает. Все ребята были единогласны в том, что студенческие отряды – это хорошая возможность не только с пользой провести свободное время, которого так много на каникулах, но и вероятность попробовать себя в профессии и, конечно, заработать собственные деньги.

По словам первого секретаря районного комитета ОО «БРСМ» Александра Кондратюка, в этом году весной на Пинщине уже отработал экологический отряд, который был сформирован на базе ГЛХУ «Пинский лесхоз». В его состав входило 7 человек в возрасте от 16 лет и старше. Летом были сформированы еще два студенческих отряда: строительный, о котором мы рассказали выше, и педагогический. Педагогический студенческий отряд работает базе детского оздоровительного лагеря «Поречье» с 6 июля по 23 августа. В его состав входят молодые специалисты – 10 учителей Пинского района.

Алеся ЯРМОЛЬЧИК,
студентка ГрГУ им. Янки Купалы
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