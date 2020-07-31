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Прогноз погоды на 1 августа
31.07.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. В дневные часы 1 августа (суббота) местами по республике ожидаются грозы.
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Погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. В дневные часы 1 августа (суббота) местами по...
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