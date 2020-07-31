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Минский планетарий приглашает на празднование 55-го дня рождения
31.07.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамому звездному месту - Минскому планетарию - 55. В праздничном режиме он работал всю неделю, но основные мероприятия пройдут завтра. С 12:00 до 15:00 будет работать обсерватория, возможны и вечерние наблюдения, если поспособствует погода. Во второй половине дня все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Первые телескопы".
Минский планетарий 55 лет назад открыли вместе с 6-метровой обсерваторией. Она действует и сегодня. При хороших погодных условиях здесь можно наблюдать за небесными телами и галактиками.
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Самому звездному месту - Минскому планетарию - 55. В праздничном режиме он работал всю неделю, но основные мероприятия пройдут завтра. С 12:00 до 15:00 будет работать...
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