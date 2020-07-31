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Мужчину, который при задержании ударил ногой по лицу пограничника, оштрафовали на крупную сумму
31.07.2020 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина, которого 8 мая этого года
Молодого человека, который управлял автомобилем в населенном пункте вблизи границы остановили для проверки пограничники. У мужчины не оказалось с собой никаких документов. Он отказался ехать на заставу для установления его личности. Кроме того, оказал сопротивление при задержании и ударил ногой в лицо солдата-срочника.
Позже оказалось, что данный мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. В отношении него также возбуждалось уголовное дело по факту нарушения границы на транспортном средстве в конце ноября прошлого года.
По факту неповиновения законным требованиям должностных лиц, а также по факту нарушения пограничного режима мужчина получил крупные штрафы. В совокупности ему придется выплатить 3915 рублей.
Также в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении должностного лица». Материалы направлению в суд. Наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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Мужчина, которого 8 мая этого года задержали без документов около границы лидские пограничники и который, оказывая сопротивление, ударил ногой солдата-срочника,...
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