Мужчину, который при задержании ударил ногой по лицу пограничника, оштрафовали на крупную сумму

Источник материала: Tut.by

Мужчина, которого 8 мая этого года задержали без документов около границы лидские пограничники и который, оказывая сопротивление, ударил ногой солдата-срочника, получил крупные штрафы, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by, носит иллюстративный характер

Молодого человека, который управлял автомобилем в населенном пункте вблизи границы остановили для проверки пограничники. У мужчины не оказалось с собой никаких документов. Он отказался ехать на заставу для установления его личности. Кроме того, оказал сопротивление при задержании и ударил ногой в лицо солдата-срочника.

Позже оказалось, что данный мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. В отношении него также возбуждалось уголовное дело по факту нарушения границы на транспортном средстве в конце ноября прошлого года.

По факту неповиновения законным требованиям должностных лиц, а также по факту нарушения пограничного режима мужчина получил крупные штрафы. В совокупности ему придется выплатить 3915 рублей.

Также в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении должностного лица». Материалы направлению в суд. Наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.