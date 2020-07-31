Торчала палка с бумажкой с надписью SOS. На Гомельщине нашли грибника, который провел в лесу двое суток

Источник материала: Tut.by

О том, что в лесу пропал пожилой мужчина, в милицию сообщили вечером 28 июля. Родственники рассказали, что последний раз 81-летний пенсионер выходил на связь со ст. Мошны Октябрьского района Гомельской области. А потом телефон был отключен.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Сотрудники милиции с работниками МЧС выехали в лес возле деревни Мошны. Долго обследуя чащу, поисковики увидели пожилого грибника. Но, оказалось, что это не тот, кого искали. Милиционеры рассказали мужчине, тоже жителю Бобруйска, о том, что в этом районе пропал его земляк, и попросили сразу же сообщить в милицию, если он его найдет.

И он нашел! 30 июля мужчина снова пошел в лес. Грибник лежал на земле, прикрытый плащом, а рядом торчала палка с бумажкой с надписью «SOS». Мужчина помог пенсионеру подняться и напоил водой. Вскоре за дедушкой приехали родственники из Бобруйска и забрали домой.