Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН

Источник материала: Вороновская газета





Благодаря видеоподключению круг участников стартовой конференции расширился: на связи были представители Погородно, Радуни и Заболоти. В студиях присутствовали узники концлагерей, ветеран Великой Отечественной войны, представители старшего поколения, на судьбе которых так или иначе война оставила отметину. В залах собрались и работники социальной службы, представители общественного объединения Красного Креста, волонтеры.







— Подобные проекты, безусловно, служат повышению престижа социальной службы. Благодаря инициативе и усилиям специалистов ТЦСОН в знаковый, юбилейный год Великой Победы дан старт важному гуманитарному замыслу. Это своеобразная дань уважения памяти героев Великой Отечественной, признательность поколению людей, кто восстанавливал страну из руин, — поприветствовал участников конференции заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Мы благодарны Вам за мир и спокойствие на нашей земле. Крепкого вам здоровья! Сегодня первостепенная государственная задача — оказание помощи и поддержка гражданам пожилого возраста. Беларусь — социально ориентированное государство. Уверен, вам небезразлична судьба страны, поэтому ваш выбор должен помочь сохранить в нашем общем доме мир и спокойствие.















Любая помощь, маленькая она или большая, всегда ценится, если она пришла своевременно — именно с таким стремлением ежедневно спешат к своим подопечным соцработники, с таким желанием начинают и реализацию проекта. В рамках видеоконференции специалисты Центра вкратце рассказали о самом проекте, об оказываемых ТЦСОН услугах, новых формах работы с пожилыми гражданами и людьми с инвалидностью, социальных гарантиях. Председатель РО БОКК Валентина Нарбут дополнила информационную беседу перечнем услуг общественного объединения и пригласила всех желающих вступить в ряды волонтеров Красного Креста, а при необходимости обратиться за помощью для себя или направить нуждающихся знакомых. Надо сказать, партнерские отношения и дружба связывают эти организации давно. Вот и сейчас проект будет реализовываться совместно. Тесное сотрудничество налажено и с представителями здравоохранения. Процесс оказания социальных услуг динамичен, находится в центре внимания всех заинтересованных служб и ведомств. Для определения граждан, нуждающихся в помощи, и необходимых ее видов в районе действуют смотровые комиссии.



















На 1 августа на учете в ТЦСОН состоит 4 ветерана ВОВ, 6 пострадавших от последствий войн, 2 238 граждан, родившихся до 9 мая 1945 года, 334 одиноких пожилых, 1 483 одиноко проживающих.

— В рамках проекта помощь будет оказана 92 пожилым маломобильным гражданам. Завершением гуманитарной инициативы станет создание альбома воспоминаний участников проекта «Память на века», в который войдут истории семей, людей, пострадавших от нацизма, — подвела итог встречи директор ТЦСОН Антонина Эйсмонт.

Стартовая конференция завершилась мини-концертом волонтеров проекта.



























Галина ШЛЕМПО.

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