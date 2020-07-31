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Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН

31.07.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН

Благодаря видеоподключению круг участников стартовой конференции расширился: на связи были представители Погородно, Радуни и Заболоти. В студиях присутствовали узники концлагерей, ветеран Великой Отечественной войны, представители старшего поколения, на судьбе которых так или иначе война оставила отметину. В залах собрались и работники социальной службы, представители общественного объединения Красного Креста, волонтеры.


Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН

— Подобные проекты, безусловно, служат повышению престижа социальной службы. Благодаря инициативе и усилиям специалистов ТЦСОН в знаковый, юбилейный год Великой Победы дан старт важному гуманитарному замыслу. Это своеобразная дань уважения памяти героев Великой Отечественной, признательность поколению людей, кто восстанавливал страну из руин, — поприветствовал участников конференции заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Мы благодарны Вам за мир и спокойствие на нашей земле. Крепкого вам здоровья! Сегодня первостепенная государственная задача — оказание помощи и поддержка гражданам пожилого возраста. Беларусь — социально ориентированное государство. Уверен, вам небезразлична судьба страны, поэтому ваш выбор должен помочь сохранить в нашем общем доме мир и спокойствие.


Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН

Любая помощь, маленькая она или большая, всегда ценится, если она пришла своевременно — именно с таким стремлением ежедневно спешат к своим подопечным соцработники, с таким желанием начинают и реализацию проекта. В рамках видеоконференции специалисты Центра вкратце рассказали о самом проекте, об оказываемых ТЦСОН услугах, новых формах работы с пожилыми гражданами и людьми с инвалидностью, социальных гарантиях. Председатель РО БОКК Валентина Нарбут дополнила информационную беседу перечнем услуг общественного объединения и пригласила всех желающих вступить в ряды волонтеров Красного Креста, а при необходимости обратиться за помощью для себя или направить нуждающихся знакомых. Надо сказать, партнерские отношения и дружба связывают эти организации давно. Вот и сейчас проект будет реализовываться совместно. Тесное сотрудничество налажено и с представителями здравоохранения. Процесс оказания социальных услуг динамичен, находится в центре внимания всех заинтересованных служб и ведомств. Для определения граждан, нуждающихся в помощи, и необходимых ее видов в районе действуют смотровые комиссии.


Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН

На 1 августа на учете в ТЦСОН состоит 4 ветерана ВОВ, 6 пострадавших от последствий войн, 2 238 граждан, родившихся до 9 мая 1945 года, 334 одиноких пожилых, 1 483 одиноко проживающих.

— В рамках проекта помощь будет оказана 92 пожилым маломобильным гражданам.  Завершением гуманитарной инициативы станет создание альбома воспоминаний участников проекта «Память на века», в который войдут истории семей, людей, пострадавших от нацизма, — подвела итог встречи директор ТЦСОН Антонина Эйсмонт.

Стартовая конференция завершилась мини-концертом волонтеров проекта.


Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН
Память на века. Сегодня состоялась стартовая конференция гуманитарного проекта «Оказание санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий» Вороновского ТЦСОН

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Благодаря видеоподключению круг участников стартовой конференции расширился: на связи были представители Погородно, Радуни и Заболоти. В студиях присутствовали...
 
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