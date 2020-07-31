«Температура щелочи - 140 °C. Его облило с головы до ног». Брат пострадавшего на ЦКК сварщика о том, что произошло

Источник материала: Tut.by

30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы произошла авария , в которой пострадали два работника. Один из них, сварщик 6-го разряда, Алексей Сасновский попал в реанимацию с ожогами более 90% поверхности тела. С ожогами госпитализирован и рабочий Александр Арех. Мужчины попали под струю суспензии щепы, вырвавшуюся из трубопровода после ремонтных работ. Корреспонденты сайта Ranak.me пообщались с родным братом пострадавшего Алексея — Андреем Сасновским о том, что произошло и что дальше.



Фото: ranak.me

— По моей информации, у них была авария на заводе. Какой-то прорыв трубопровода. Брат работает на старом комбинате в ремонтном цеху (РМЦ). Их направили с бригадой на устранение аварии. Они наложили бандаж, и, насколько мне известно, технолог дал команду операторам запускать. Брата обдало щелочью. Температура щелочи — 140 °C. Его облило с головы до ног. Вчера были врачи из Гомеля: насколько я понял, нейрохирург из ожогового и два хирурга — сказали, что травмы, несовместимые с жизнью. Он сейчас введен в искусственную кому, нам сказали просто ждать. Не дали ни одного процента. Вообще ни одного.

Алексей, рассказывает его брат, проработал на ЦКК около 10 лет. Работу свою любил. Недавно ему дали 6-й разряд и он собирался ехать получать клеймо сварщика.

— Алексей был на лучшем счету, его всегда отправляли на такие работы, где другой человек не может справиться. Когда приезжал президент в наш город, у нас тоже был прорыв линии. Их бригадой согнали на аварию, дали ровненько полчаса на устранение.

У Алексея двое несовершеннолетних детей, жена. Семья написала три заявления: в милицию, прокуратуру и Следственный комитет с требованием разобраться в случившемся и найти виновного.



Пострадавший Алексей Сасновский, фото с личной страницы в соцсети

Родные пострадавшего рассказывают, что сегодня с ними встречался генеральный директор ЦКК Юрий Крук. В личной беседе обещал оказать любую материальную и техническую помощь и содействие в транспортировке Алексея в областную или столичную больницы, а также оплату лечения по необходимости.

После обеда спасательный борт Ми-8 авиации МЧС, в котором установлен специальный медицинский модуль, за час Минск">доставил пострадавших в Минск.

— 30 июля велись сварочные работы на дренажном трубопроводе линии подачи суспензии щепы, — сообщает пресс-служба ОАО «Светлогорский ЦКК». — После работ оперативный персонал участка варки приступил к запуску. В период запуска произошла разгерметизация трубопровода подачи суспензии щепы по причине гидравлического удара.

В это время ремонтный персонал оставался в непосредственной близости от места ремонта. В результате разгерметизации трубопровода от термохимических ожогов пострадали два работника ОАО «Светлогорский ЦКК» — слесарь и сварщик, — которые в тяжелом состоянии госпитализированы.

На предприятии началось расследование группового несчастного случая Жлобинским межрайонным отделом Гомельского управления Департамента инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь с участием уполномоченных представителей концерна «Беллесбумпром», БРУСП «Белгосстрах», Гомельской областной организации профсоюза работников леса и природопользования.

Следственный комитет проводит проверку.