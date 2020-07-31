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С чем носить яркие кюлоты? Идеи для образов

31.07.2020 21:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Вот именно так и носят чаще всего яркие кюлоты. С вещами базового цвета, с босоножками на низком ходу, неинтересной сумкой и обычным топом. Ко всему прочему, здесь нарушены пропорции фигуры: пропала талия, расширились бедра. А модные кюлоты выглядят не самым лучшим образом.

Что в тренде?

Между прочим, кюлоты этим летом чувствуют себя очень уверенно среди брючных трендов и присутствуют во многих актуальных коллекциях. Брюки-юбка прекрасно адаптированы для жары и активного темпа жизни, ведь когда-то они были придуманы для теннисисток. Серьезные классические расцветки пусть подождут холодного сезона, а сейчас лучше использовать светлые тона, оптимистичные краски, варазительные принты.

Трендовый образ № 1

А в этом образе кюлоты цвета фуксии расцвели. Достойную компанию модным брюкам составила объемная свободная голубая рубашка. Обязательно заправляем ее, чтобы не потерять талию. Для обуви на низком ходу мы выбрали не банальный черный, а интересный бордовый цвет. Повышаем модный градус золотыми цепями: на сумочке цвета фуксии и на ремне.

Трендовый образ № 2

А этот образ пропитан духом Парижа. Кюлоты родом из Франции, оттуда же пришли тельняшка и лоферы. Кричащий розовый успокаивает черная кожаная косуха. Мы использовали трендовые лакированные лоферы и футуристичные очки. И то, и то декорировано золотом. Завершает образ минималистичная сумочка-клатч из мятой кожи.

Модные выводы

Яркие кюлоты в отместку за неправильно подобранный к ним верх визуально испортили фигуру. 
Зато с голубой рубашкой оверсайз, цепью-поясом и маленькой сумочкой в тон, брюки-юбка цвета фуксии неотразимы. 
Хороши кюлоты и в более брутальном образе: в компании тельняшки, лоферов и кожаной куртки.
 
 
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Антиобраз Вот именно так и носят чаще всего яркие кюлоты. С вещами базового цвета, с босоножками на низком ходу, неинтересной сумкой и обычным топом. Ко всему...
 
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