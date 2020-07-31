В программе телепередач на понедельник произошли изменения

Источник материала: Полесская правда



Телеканалы в прямом эфире покажут 3 августа ежегодное Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.

В связи с произошедшими изменениями программа некоторых телеканалов в понедельник, 3 августа, будет выглядеть так:

Телеканал «Беларусь 1»

06.00 Доброе утро, Беларусь!

07.00 Новости.

07.05 Новости экономики.

07.10 Зона Х. Криминальная хроника. (16+).

07.20 Доброе утро, Беларусь!

08.00 Новости (с сурдопереводом).

08.05 Новости экономики.

08.10 Зона Х. Криминальная хроника. (16+).

08.15 Доброе утро, Беларусь!

09.00 Новости.

09.10 Главный эфир.

11.00 Новости.

11.20 Сделано.

12.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Прямая трансляция.

13.40 Новости.

13.55 Телефильм АТН. (12+).

14.30 Мелодрама «Отчий берег». 1-я серия. (16+).

15.00 Новости.

15.15 Новости региона.

15.25 Мелодрама «Отчий берег». 2-я серия. (16+).

17.00 Новости.

17.10 Белорусское времечко.

18.00 Новости региона.

18.15 «Зона Х». Криминальные новости. (12+).

18.30 Открытый показ. Судьба гигантов.

20.00 Панорама.

20.50 Понятная политика.

21.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Телеверсия.

22.30 Детективный сериал «След». (16+).

01.20 Арена.

01.40 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).

02.05 День спорта.

Телеканал «Беларусь 2»

07.00 «Включайся!» Утреннее шоу. (12+).

09.00 Телебарометр.

09.05 «Понять. Простить». Докудрама. (16+).

10.05 Копейка в копейку. (12+).

10.40 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).

11.25 Камень, ножницы, бумага. (16+).

12.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Прямая трансляция.

13.40 Фильм для всей семьи. «Кристофер Робин». (12+).

15.25 Анимационно-приключенческий сериал «Стич!». (6+).

16.05 Анимационный фильм «Самолеты». (0+).

17.35 Фантастическая мелодрама «Гостья». (16+).

19.35 Телебарометр.

20.05 «Понять. Простить». Докудрама. (16+).

21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

21.15 «Папа попал». Реалити-шоу. (16+).

23.00 «Человек-невидимка». Реалити-шоу. (16+).

00.05 Мелодраматический сериал «Анатомия страсти». (16+).

Телеканал «СТВ»

06.00 «Утро СТВ».

06.30 Новости «24 часа» с субтитрами.

06.40 «Утро СТВ».

07.30 Новости «24 часа» с субтитрами.

07.45 «Утро СТВ».

08.30 Новости «24 часа» с субтитрами.

08.40 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.

10.00 Документальный проект (16+).

10.30 Новости «24 часа».

10.40 «Как устроен мир» (16+).

12.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Прямая трансляция.

13.40 «Тайны Чапман» (16+).

14.35 «Невероятно интересные истории» (16+).

15.20 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал (16+).

16.30 Новости «24 часа».

16.50 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал (16+).

19.10 «СДЕЛАНО». Документальный проект.

19.30 Новости «24 часа» (16+).

20.00 «СТВ-спорт».

20.05 «Столичные подробности».

20.15 «Минщина».

20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).

21.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Телеверсия.

22.30 Новости «24 часа».

22.55 «СТВ-спорт».

23.05 «Тайны Чапман» (16+).

23.55 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).

00.45 «Минтранс».

01.35 «Самая полезная программа» (16+).

Телеканал «РТР-Беларусь»

07.00 «Новое Утро».

11.00 Вести.

11.30 «В людях».

12.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Прямая трансляция.

13.40 «Плюс-минус». Погода на неделю.

13.50 Новости – Беларусь.

14.00 Вести

14.40 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия» (12+).

16.50 Новости – Беларусь.

17.00 Вести

17.15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.

18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).

19.50 Новости – Беларусь.

20.00 Вести

21.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Телеверсия.

22.30 Татьяна Арнтгольц, Татьяна Лютаева, Борис Щербаков, Владимир Жеребцов и Любовь Константинова в телесериале «Наживка для ангела» (12+).

23.00 Новости – Беларусь.

23.10 Татьяна Арнтгольц, Татьяна Лютаева, Борис Щербаков, Владимир Жеребцов и Любовь Константинова в телесериале «Наживка для ангела». Продолжение (12+).