В программе телепередач на понедельник произошли изменения

Источник материала:
Полесская правда
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Телеканалы в прямом эфире покажут 3 августа ежегодное Послание Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.
В связи с произошедшими изменениями программа некоторых телеканалов в понедельник, 3 августа, будет выглядеть так:
Телеканал «Беларусь 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная хроника. (16+).
07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Новости экономики.
08.10 Зона Х. Криминальная хроника. (16+).
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.
11.00 Новости.
11.20 Сделано.
12.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Прямая трансляция.
13.40 Новости.
13.55 Телефильм АТН. (12+).
14.30 Мелодрама «Отчий берег». 1-я серия. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Отчий берег». 2-я серия. (16+).
17.00 Новости.
17.10 Белорусское времечко.
18.00 Новости региона.
18.15 «Зона Х». Криминальные новости. (12+).
18.30 Открытый показ. Судьба гигантов.
20.00 Панорама.
20.50 Понятная политика.
21.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Телеверсия.
22.30 Детективный сериал «След». (16+).
01.20 Арена.
01.40 «Зона Х». Криминальные новости. (16+).
02.05 День спорта.
Телеканал «Беларусь 2»
07.00 «Включайся!» Утреннее шоу. (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 «Понять. Простить». Докудрама. (16+).
10.05 Копейка в копейку. (12+).
10.40 «До свидания». Реалити-шоу. (16+).
11.25 Камень, ножницы, бумага. (16+).
12.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Прямая трансляция.
13.40 Фильм для всей семьи. «Кристофер Робин». (12+).
15.25 Анимационно-приключенческий сериал «Стич!». (6+).
16.05 Анимационный фильм «Самолеты». (0+).
17.35 Фантастическая мелодрама «Гостья». (16+).
19.35 Телебарометр.
20.05 «Понять. Простить». Докудрама. (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
21.15 «Папа попал». Реалити-шоу. (16+).
23.00 «Человек-невидимка». Реалити-шоу. (16+).
00.05 Мелодраматический сериал «Анатомия страсти». (16+).
Телеканал «СТВ»
06.00 «Утро СТВ».
06.30 Новости «24 часа» с субтитрами.
06.40 «Утро СТВ».
07.30 Новости «24 часа» с субтитрами.
07.45 «Утро СТВ».
08.30 Новости «24 часа» с субтитрами.
08.40 «Неделя». Информационно-аналитическая программа.
10.00 Документальный проект (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Прямая трансляция.
13.40 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.20 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.50 «Отдел С.С.С.Р.» Сериал (16+).
19.10 «СДЕЛАНО». Документальный проект.
19.30 Новости «24 часа» (16+).
20.00 «СТВ-спорт».
20.05 «Столичные подробности».
20.15 «Минщина».
20.30 «Невероятно интересные истории» (16+).
21.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Телеверсия.
22.30 Новости «24 часа».
22.55 «СТВ-спорт».
23.05 «Тайны Чапман» (16+).
23.55 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
00.45 «Минтранс».
01.35 «Самая полезная программа» (16+).
Телеканал «РТР-Беларусь»
07.00 «Новое Утро».
11.00 Вести.
11.30 «В людях».
12.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Прямая трансляция.
13.40 «Плюс-минус». Погода на неделю.
13.50 Новости – Беларусь.
14.00 Вести
14.40 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия» (12+).
16.50 Новости – Беларусь.
17.00 Вести
17.15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 Вести
21.00 Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Телеверсия.
22.30 Татьяна Арнтгольц, Татьяна Лютаева, Борис Щербаков, Владимир Жеребцов и Любовь Константинова в телесериале «Наживка для ангела» (12+).
23.00 Новости – Беларусь.
23.10 Татьяна Арнтгольц, Татьяна Лютаева, Борис Щербаков, Владимир Жеребцов и Любовь Константинова в телесериале «Наживка для ангела». Продолжение (12+).