Получивших ожоги рабочих ЦКК сегодня перевезли на вертолете МЧС в Минск

Источник материала: Tut.by

Авиация МЧС сегодня перевезла двух мужчин, которые в четверг вечером получили ожоги при ремонте трубопровода на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.





Напомним, в четверг в одном из цехов комбината проводились ремонтные работы на трубопроводе. В процессе заполнения трубы произошел ее прорыв. Находившихся рядом сварщика и слесаря-ремонтника облило технологической жидкостью.

У сварщика предприятия Алексея Сасновского, по словам его мамы Натальи Владимировны, очень тяжелое состояние — как ей сказали врачи, у него 90% ожогов тела. Второй рабочий пострадал меньше.

По медицинским показаниям требовалась экстренная перевозка мужчин в Республиканский ожоговый центр при БСМП в Минске. Вертолет предоставило МЧС.





Спасательный борт Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль, за час доставил пострадавших на аэродром Липки. Во время полета сопровождающий медперсонал с использованием оборудования медицинского модуля следил за состоянием рабочих.

Мужчин доставили в столицу и передали специалистам скорой медицинской помощи.