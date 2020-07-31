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Получивших ожоги рабочих ЦКК сегодня перевезли на вертолете МЧС в Минск
31.07.2020 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиация МЧС сегодня перевезла двух мужчин, которые в четверг вечером получили ожоги при ремонте трубопровода на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.
У сварщика предприятия Алексея Сасновского, по словам его мамы Натальи Владимировны, очень тяжелое состояние — как ей сказали врачи, у него 90% ожогов тела. Второй рабочий пострадал меньше.
По медицинским показаниям требовалась экстренная перевозка мужчин в Республиканский ожоговый центр при БСМП в Минске. Вертолет предоставило МЧС.
Спасательный борт Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль, за час доставил пострадавших на аэродром Липки. Во время полета сопровождающий медперсонал с использованием оборудования медицинского модуля следил за состоянием рабочих.
Мужчин доставили в столицу и передали специалистам скорой медицинской помощи.
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Авиация МЧС сегодня осуществила перевозку двух мужчин, которые в четверг вечером получили ожоги при ремонте трубопровода на Светлогорском целлюлозно-картонном...
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