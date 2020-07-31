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Знаменитый фестиваль "Олимпия" открылся сегодня около Воложина

31.07.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Палатки, песни у костра, встречи старых друзей. Знаменитый фестиваль "Олимпия" открылся сегодня около Воложина. Форум действительно уникальная площадка. Ежегодно, кроме молодежи, сюда приезжают члены правительства, чтобы послушать, чем живет новое поколение. Сегодня на таком открытом диалоге - министр образования и вице-премьер Беларуси. Участники форума поднимали самые разные темы. А те, кто не успел, отправили свои вопросы чиновникам  в личный кабинет. 
На открытии фестиваля побывал и наш корреспондент Юлия Гризунт.

Фестиваль "Олимпия" собрал 600 участников

600 участников, 13 команд, десятки конкурсов и мастер-классов. Вот уже 15 лет  фестиваль "Олимпия" собирает парней и девушек здесь, в Воложинском районе на берегу реки Ислочь. На протяжении двух дней молодежь будет меряеться силами в спортивных и творческих состязаниях. А еще в неформальной обстановке честно говорить о прошлом, настоящем и будущем 
Открытие фестиваля в этом году прошло в необычном формате - команды нашей страны разрисовали большое панно  "За Беларусь!". Каждый оставил тег своей команды. 

Фестиваль "Олимпия"

Центральным событием вечера пятницы стал открытый диалог

Лидеры мнений, эксперты, представители правительства встретились с молодежью. Первое рабочее место, жилье, зарплаты, образование. На протяжении нескольких часов молодые люди буквально засыпали гостей вопросами на разные темы. Как потом скажут некоторые, разговор получился честный и открытый. К вечеру участники форума  ставят палатки, разводят костер и расчехляют гитары, чтобы по доброй традиции петь песни у огня. Несмотря на слегка пасмурную погоду, участники форума  не спешат расходиться, знакомятся, поют, фотографируются.

"Олимпия" -  это еще и встреча разных поколений

Фестиваль "Олимпия"


Некоторые, кто приехал сюда  впервые  еще подростком, сегодня на фестивале уже со своими детьми. Для самых маленьких участников детский развлекательный городок, а для их родителей - музыкальный open air. "Олимпия" сегодня не утихнет до часа ночи. Завтра  фестиваль станет спортивным. В первый день августа пройдут чемпионаты по перетягиванию каната, футболу, волейболу и даже по сплаву на байдарках.

 
 
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Палатки, песни у костра, встречи старых друзей. Знаменитый фестиваль "Олимпия" открылся сегодня около Воложина. Форум действительно уникальная площадка. Ежегодно,...
 
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