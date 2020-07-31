|
Решение насущных проблем - главная задача прямых телефонных линий и приемов граждан
31.07.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧем живут люди, и как работает власть на местах? Дать голос каждому и помочь в решении насущных проблем - главная задача прямых телефонных линий и приемов граждан. Качество коммунальных услуг, расписание общественного транспорта, ремонт дороги - каждый вопрос на контроле. Существование такого формата уже доказало свою эффективность: решение точечных вопросов помогает обнажить комплексные проблемы и бороться с их причиной, а не последствиями.
Виктория Антоненкова продолжит тему.
Проблема возникла из-за мелиоративных работ в соседней деревне- Я только прошу, дайте мне чистой воды напиться.
Колодец, который почти 60 лет служил Ольге Васильевне верой и правдой, теперь высох. Вода в нем исчезла 23 марта, с тех пор пенсионерам приходится воду покупать или возить из соседнего поселка. Проблема возникла из-за мелиоративных работ в соседней деревне, там из-за выработки шахты местность начала заболачиваться. Отвод воды позволил ситуацию исправить, однако, на более высоких участках пересохли колодцы.
Сегодня "Беларуськалий" устраняет проблемуНа 12 приусадебных участках уже пробурили скважины. Правда, пока вода только техническая. В сентябре начнут строительство водозабора со станцией водоподготовки, завершить объект постараются в самые короткие сроки.
Евгений Лифшиц, и.о. главного маркшейдера ОАО "Беларуськалий": "Мы регулярно сюда приезжали, общались с людьми, объясняли суть проблемы, старались ускорить реализацию данного проекта. Прилагали все усилия, чтобы наиболее оперативно все сделать. Сейчас уже проект станции водоподготовки готов. Надо пройти определенные процедуры, экспертизы. За 3 месяца планируют построить".
Обеспечить транспортную связь - этот вопрос в Новых Зеленках стоял особо остроОбеспечить транспортную связь деревни с близлежащими населенными пунктами - этот вопрос в Новых Зеленках стоял особо остро. Автобус с местной остановки отправлялся только пару раз в неделю.
Теперь автобус ходит ежедневно и по несколько раз в суткиДве недели назад на остановке появилось объявление. Теперь автобус ходит ежедневно и по несколько раз в сутки. Для пенсионеров скидки, людям с ограниченными возможностями проезд бесплатный. И хотя посадочных мест пока немного, сервисом остались довольны. Сегодня в Беларуси существует ряд инструментов для эффективной работы с обращениями граждан и юридических лиц. Еженедельные прямые телефонные линии, приемы граждан, письменные обращения. Услышан должен быть каждый.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем живут люди, и как работает власть на местах? Дать голос каждому и помочь в решении насущных проблем - главная задача прямых телефонных линий и приемов граждан....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)