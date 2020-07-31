Источник материала: БT

Проблема возникла из-за мелиоративных работ в соседней деревне

Сегодня "Беларуськалий" устраняет проблему

Обеспечить транспортную связь - этот вопрос в Новых Зеленках стоял особо остро

Теперь автобус ходит ежедневно и по несколько раз в сутки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решение насущных проблем - главная задача прямых телефонных линий и приемов граждан Чем живут люди, и как работает власть на местах? Дать голос каждому и помочь в решении насущных проблем - главная задача прямых телефонных линий и приемов граждан....

Чем живут люди, и как работает власть на местах? Дать голос каждому и помочь в решении насущных проблем - главная задача прямых телефонных линий и приемов граждан. Качество коммунальных услуг, расписание общественного транспорта, ремонт дороги - каждый вопрос на контроле. Существование такого формата уже доказало свою эффективность: решение точечных вопросов помогает обнажить комплексные проблемы и бороться с их причиной, а не последствиями.продолжит тему.Колодец, который почти 60 лет служил Ольге Васильевне верой и правдой, теперь высох. Вода в нем исчезла 23 марта, с тех пор пенсионерам приходится воду покупать или возить из соседнего поселка. Проблема возникла из-за мелиоративных работ в соседней деревне, там из-за выработки шахты местность начала заболачиваться. Отвод воды позволил ситуацию исправить, однако, на более высоких участках пересохли колодцы.На 12 приусадебных участках уже пробурили скважины. Правда, пока вода только техническая. В сентябре начнут строительство водозабора со станцией водоподготовки, завершить объект постараются в самые короткие сроки.Обеспечить транспортную связь деревни с близлежащими населенными пунктами - этот вопрос в Новых Зеленках стоял особо остро. Автобус с местной остановки отправлялся только пару раз в неделю.Две недели назад на остановке появилось объявление. Теперь автобус ходит ежедневно и по несколько раз в сутки. Для пенсионеров скидки, людям с ограниченными возможностями проезд бесплатный. И хотя посадочных мест пока немного, сервисом остались довольны. Сегодня в Беларуси существует ряд инструментов для эффективной работы с обращениями граждан и юридических лиц. Еженедельные прямые телефонные линии, приемы граждан, письменные обращения. Услышан должен быть каждый.