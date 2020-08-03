В Витебске завершают строительство дороги в микрорайон Билево

Источник материала: Tut.by

В Витебске заканчивают строить участок дороги, который соединяет проспект Строителей с микрорайоном Билево. Готовность объекта — 85%. Когда планируют открыть движение по новому маршруту, узнал телеканал «Витебск».

Новую дорогу планируют сдать через месяц — это один из «дажыначных» объектов. Трасса должна разгрузить Московский проспект: пока это единственный выезд из Витебска в направлении Вороновского кольца.

На объекте работают около 40 единиц техники. Рабочие приводят в порядок боковые склоны вдоль дороги, устанавливают фонари, готовят к включению светофоры.

— С 3−4 августа планируем приступить к завершающему слою асфальтирования, — говорит главный инженер УКС Витебска Сергей Польский.

Перекресток проспекта Строителей и улицы Петруся Бровки станет пересадочным пунктом для пассажиров общественного транспорта. Откроют подземный переход. На четной стороне проспекта, сразу на выходе из перехода, появится остановка.

Сейчас в горисполкоме обсуждают, какой будет транспортная инфраструктура в этом районе. Есть предложения пустить в этот район новые троллейбусные и автобусные маршруты или усовершенствовать существующую автобусную связь. Окончательное решение власти примут позже.