ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебске завершают строительство дороги в микрорайон Билево

03.08.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске заканчивают строить участок дороги, который соединяет проспект Строителей с микрорайоном Билево. Готовность объекта — 85%. Когда планируют открыть движение по новому маршруту, узнал телеканал «Витебск».

Новую дорогу планируют сдать через месяц — это один из «дажыначных» объектов. Трасса должна разгрузить Московский проспект: пока это единственный выезд из Витебска в направлении Вороновского кольца.

На объекте работают около 40 единиц техники. Рабочие приводят в порядок боковые склоны вдоль дороги, устанавливают фонари, готовят к включению светофоры.

— С 3−4 августа планируем приступить к завершающему слою асфальтирования, — говорит главный инженер УКС Витебска Сергей Польский.

Перекресток проспекта Строителей и улицы Петруся Бровки станет пересадочным пунктом для пассажиров общественного транспорта. Откроют подземный переход. На четной стороне проспекта, сразу на выходе из перехода, появится остановка.

Сейчас в горисполкоме обсуждают, какой будет транспортная инфраструктура в этом районе. Есть предложения пустить в этот район новые троллейбусные и автобусные маршруты или усовершенствовать существующую автобусную связь. Окончательное решение власти примут позже.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 3−4 августа планируем приступить к завершающему слою асфальтирования.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Приходится хоронить своих подопечных». История Ларисы, которая работает сестрой милосердия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика