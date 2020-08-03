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В Беларуси сегодня без осадков и до плюс 29

03.08.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последний месяц лета не принесет белорусам глобальных климатических изменений. По прогнозам синоптиков, температура установится в рамках 24 градусов. Ночью в среднем будет плюс 15. В некоторых районах возможны осадки.

Татьяна Четырко, замначальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "В августе мы ожидаем температурный фон и количество осадков в пределах климатической нормы, однако это средний фон, и это не исключает как засушливых, так и влажных периодов, и периодов как очень теплой, так и очень холодной погоды".

Сегодня в Беларуси ожидается без осадков и до плюс 29. Такую же погоду специалисты прогнозируют и на вторник.

 
 
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Последний месяц лета не принесет белорусам глобальных климатических изменений. По прогнозам синоптиков, температура установится в рамках 24 градусов. Ночью в...
 
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