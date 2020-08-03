Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси сегодня без осадков и до плюс 29 Последний месяц лета не принесет белорусам глобальных климатических изменений. По прогнозам синоптиков, температура установится в рамках 24 градусов. Ночью в...

Последний месяц лета не принесет белорусам глобальных климатических изменений. По прогнозам синоптиков, температура установится в рамках 24 градусов. Ночью в среднем будет плюс 15. В некоторых районах возможны осадки.Сегодня в Беларуси ожидается без осадков и до плюс 29. Такую же погоду специалисты прогнозируют и на вторник.