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«Приходится хоронить своих подопечных». История Ларисы, которая работает сестрой милосердия

03.08.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ларисе Дмитриевне 67 лет, 16 из них она работает в Красном Кресте. До этого женщина была военной медсестрой: служила на севере (и кормила белых медведей сгущенкой!) и в Эстонии. Вернувшись в Беларусь, женщина продолжила помогать людям — почти случайно стала сестрой милосердия. Ее задача — обеспечить уход за теми, о ком некому заботиться. Подопечных Лариса Дмитриевна ласково называет зайчиками. Попадаются и ворчуны: «Ты пришла забрать мою квартиру». Но и к таким людям Лариса Дмитриевна находит подход. Это история о человеке, который фактически всю свою жизнь посвятил помощи людям и даже в 67 лет не думает останавливаться. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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