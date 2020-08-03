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Природа настолько очистилась… Смотрите, какого сома выловили возле Брестской крепости

03.08.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 августа рыбаки вытащили из реки возле Брестской крепости крупного сома, сообщает «Виртуальный Брест».


Рыбачили мужчины у слияния рек Мухавец и Западный Буг.

Выловленная рыба впечатляет размерами, но до рекорда ей далеко. Крупные сомы в белорусских реках — не редкость. В прошлом году, например, мозырский рыбак Михаил Мицура выловил рыбу длиной 210 см и весом около 60 кг.


 
Теги: Брест
 
 
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