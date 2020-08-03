Природа настолько очистилась… Смотрите, какого сома выловили возле Брестской крепости

Источник материала: Tut.by

1 августа рыбаки вытащили из реки возле Брестской крепости крупного сома, сообщает «Виртуальный Брест» .





Рыбачили мужчины у слияния рек Мухавец и Западный Буг.

Выловленная рыба впечатляет размерами, но до рекорда ей далеко. Крупные сомы в белорусских реках — не редкость. В прошлом году, например, мозырский рыбак Михаил Мицура выловил рыбу длиной 210 см и весом около 60 кг.



